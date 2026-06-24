https://crimea.ria.ru/20260624/krymchan-priglasili-k-uchastiyu-v-proekte-po-sokhraneniyu-pamyati-ob-uchenykh-1157130537.html
Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых
Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых
Крымчане и севастопольцы могут до 13 июля подать заявку на участие в проекте по сохранению памяти о российских ученых "Технологическое наследие", сообщает... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T13:11
2026-06-24T13:11
2026-06-24T13:11
сбер
сбербанк в крыму
история
наука и технологии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157130410_0:142:1024:718_1920x0_80_0_0_1ba21b4d7185da9b6b0204931eb21a91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Крымчане и севастопольцы могут до 13 июля подать заявку на участие в проекте по сохранению памяти о российских ученых "Технологическое наследие", сообщает пресс-служба "Сбера".Сделать это можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.Проект помогает сохранить память о выдающихся исследователях, научных школах и людях, чьи открытия внесли вклад в развитие отечественной науки и технологий.К нему уже присоединились участники из Саратовской, Ивановской, Курской, Новосибирской и Тульской областей, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Семьи ученых, коллеги, ученики и научные коллективы могут направить архивные документы, фотографии, публикации, воспоминания и другие материалы, которые раскрывают не только научные достижения, но и историю поиска, наставничества и передачи знаний. Авторы наиболее детально заполненных анкет получат цифровой ИИ-образ ученого, созданный на основе представленных материалов.Особое значение для проекта имеет содержательность анкет и объем собранных материалов. Именно поэтому дополнительную поддержку получат авторы наиболее проработанных заявок. Эксперты оценят глубину исследования биографии ученого, количество представленных документов, фотографий и воспоминаний, а также вклад авторов в сохранение научного наследия.Он добавил, что финансовой компании важно стать частью проекта по сохранению научного наследия и популяризации российской науки."Сбер" присоединился к проекту "Технологическое наследие", который Агентство стратегических инициатив реализует в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157130410_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_28b16bd6846ce55520d062c66abae708.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, сбербанк в крыму, история, наука и технологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Крымчане и севастопольцы могут до 13 июля подать заявку на участие в проекте по сохранению памяти о российских ученых "Технологическое наследие", сообщает пресс-служба "Сбера".
Сделать это можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.
Проект помогает сохранить память о выдающихся исследователях, научных школах и людях, чьи открытия внесли вклад в развитие отечественной науки и технологий.
К нему уже присоединились участники из Саратовской, Ивановской, Курской, Новосибирской и Тульской областей, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Семьи ученых, коллеги, ученики и научные коллективы могут направить архивные документы, фотографии, публикации, воспоминания и другие материалы, которые раскрывают не только научные достижения, но и историю поиска, наставничества и передачи знаний. Авторы наиболее детально заполненных анкет получат цифровой ИИ-образ ученого, созданный на основе представленных материалов.
Особое значение для проекта имеет содержательность анкет и объем собранных материалов. Именно поэтому дополнительную поддержку получат авторы наиболее проработанных заявок. Эксперты оценят глубину исследования биографии ученого, количество представленных документов, фотографий и воспоминаний, а также вклад авторов в сохранение научного наследия.
"Этот проект — возможность сохранить и сделать более доступным научное наследие страны для широкой аудитории. В Крыму и Севастополе во все времена жили и работали выдающиеся ученые, чьи имена известны во всем мире. Сегодня цифровые инструменты позволяют познакомиться с их идеями и трудами не только через книги, статьи и архивы, но и сделать этот опыт более интерактивным и личным", — приводит пресс-служба слова управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.
Он добавил, что финансовой компании важно стать частью проекта по сохранению научного наследия и популяризации российской науки.
"Сбер" присоединился к проекту "Технологическое наследие", который Агентство стратегических инициатив реализует в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.