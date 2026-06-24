https://crimea.ria.ru/20260624/krymchan-priglasili-k-uchastiyu-v-proekte-po-sokhraneniyu-pamyati-ob-uchenykh-1157130537.html

Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых

Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых

Крымчане и севастопольцы могут до 13 июля подать заявку на участие в проекте по сохранению памяти о российских ученых "Технологическое наследие", сообщает... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T13:11

2026-06-24T13:11

2026-06-24T13:11

сбер

сбербанк в крыму

история

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Крымчане и севастопольцы могут до 13 июля подать заявку на участие в проекте по сохранению памяти о российских ученых "Технологическое наследие", сообщает пресс-служба "Сбера".Сделать это можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.Проект помогает сохранить память о выдающихся исследователях, научных школах и людях, чьи открытия внесли вклад в развитие отечественной науки и технологий.К нему уже присоединились участники из Саратовской, Ивановской, Курской, Новосибирской и Тульской областей, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Семьи ученых, коллеги, ученики и научные коллективы могут направить архивные документы, фотографии, публикации, воспоминания и другие материалы, которые раскрывают не только научные достижения, но и историю поиска, наставничества и передачи знаний. Авторы наиболее детально заполненных анкет получат цифровой ИИ-образ ученого, созданный на основе представленных материалов.Особое значение для проекта имеет содержательность анкет и объем собранных материалов. Именно поэтому дополнительную поддержку получат авторы наиболее проработанных заявок. Эксперты оценят глубину исследования биографии ученого, количество представленных документов, фотографий и воспоминаний, а также вклад авторов в сохранение научного наследия.Он добавил, что финансовой компании важно стать частью проекта по сохранению научного наследия и популяризации российской науки."Сбер" присоединился к проекту "Технологическое наследие", который Агентство стратегических инициатив реализует в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, сбербанк в крыму, история, наука и технологии