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Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ
Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ
Усиление ударов по гражданским объектам и мирному населению России является свидетельством больших проблем ВСУ на фронте и агонии киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T21:52
2026-06-24T21:52
мнения
андрей манойло
новости сво
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Усиление ударов по гражданским объектам и мирному населению России является свидетельством больших проблем ВСУ на фронте и агонии киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Политолог напомнил, что подобную агонию начала испытывать гитлеровская Германия в 1944 году. Третий рейх огрызался довольно болезненно и даже смог собрать силы для контрнаступления в Арденнах в конце 1944 года, когда всем было понятно, что нацисты проиграли войну."Такой же конец ждет нынешний украинский неонацистский режим, в том числе потому, что он является последователем нацистской Германии", - подытожил эксперт.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России в попытке раскачать общество и создать неуверенность в действиях Вооруженных сил РФ. В то же время происходящее на фронте Киев выносит за скобки, добавил глава государства.В этой связи президент поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - КремльКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – экспертВо Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией
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РИА Новости Крым
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мнения, андрей манойло, новости сво, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, обстрелы всу
Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ

Усиление ударов ВСУ по гражданским объектам является признаком агонии Киева – эксперт

21:52 24.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Усиление ударов по гражданским объектам и мирному населению России является свидетельством больших проблем ВСУ на фронте и агонии киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.

"Если бы украинский фронт был бы в стабильном состоянии, то ВСУ тратили бы боеприпасы для ведения боевых действий. Сейчас наши войска продвигаются вперед, ВСУ несут серьезные потери… Это признаки агонии, когда они переносят удары на мирное население и занимаются терроризмом в надежде, что кого-то они этим напугают. Считаю, что наша победа близка, и враг это тоже прекрасно понимает", – сказал Манойло.

Политолог напомнил, что подобную агонию начала испытывать гитлеровская Германия в 1944 году. Третий рейх огрызался довольно болезненно и даже смог собрать силы для контрнаступления в Арденнах в конце 1944 года, когда всем было понятно, что нацисты проиграли войну.
"Такой же конец ждет нынешний украинский неонацистский режим, в том числе потому, что он является последователем нацистской Германии", - подытожил эксперт.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России в попытке раскачать общество и создать неуверенность в действиях Вооруженных сил РФ. В то же время происходящее на фронте Киев выносит за скобки, добавил глава государства.
В этой связи президент поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
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