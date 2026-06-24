https://crimea.ria.ru/20260624/konets-blizok-pochemu-vsu-usilili-udary-po-grazhdanskim-obektam-rf-1157126507.html

Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ

Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ

Усиление ударов по гражданским объектам и мирному населению России является свидетельством больших проблем ВСУ на фронте и агонии киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T21:52

2026-06-24T21:52

2026-06-24T21:52

мнения

андрей манойло

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Усиление ударов по гражданским объектам и мирному населению России является свидетельством больших проблем ВСУ на фронте и агонии киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Политолог напомнил, что подобную агонию начала испытывать гитлеровская Германия в 1944 году. Третий рейх огрызался довольно болезненно и даже смог собрать силы для контрнаступления в Арденнах в конце 1944 года, когда всем было понятно, что нацисты проиграли войну."Такой же конец ждет нынешний украинский неонацистский режим, в том числе потому, что он является последователем нацистской Германии", - подытожил эксперт.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России в попытке раскачать общество и создать неуверенность в действиях Вооруженных сил РФ. В то же время происходящее на фронте Киев выносит за скобки, добавил глава государства.В этой связи президент поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - КремльКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – экспертВо Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией

https://crimea.ria.ru/20260622/mozhet-li-radikalnyy-udar-po-ukraine-priblizit-okonchanie-konflikta--mnenie-1157065961.html

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мнения, андрей манойло, новости сво, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, обстрелы всу