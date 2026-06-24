Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ
Усиление ударов ВСУ по гражданским объектам является признаком агонии Киева – эксперт
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Усиление ударов по гражданским объектам и мирному населению России является свидетельством больших проблем ВСУ на фронте и агонии киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
"Если бы украинский фронт был бы в стабильном состоянии, то ВСУ тратили бы боеприпасы для ведения боевых действий. Сейчас наши войска продвигаются вперед, ВСУ несут серьезные потери… Это признаки агонии, когда они переносят удары на мирное население и занимаются терроризмом в надежде, что кого-то они этим напугают. Считаю, что наша победа близка, и враг это тоже прекрасно понимает", – сказал Манойло.
Политолог напомнил, что подобную агонию начала испытывать гитлеровская Германия в 1944 году. Третий рейх огрызался довольно болезненно и даже смог собрать силы для контрнаступления в Арденнах в конце 1944 года, когда всем было понятно, что нацисты проиграли войну.
"Такой же конец ждет нынешний украинский неонацистский режим, в том числе потому, что он является последователем нацистской Германии", - подытожил эксперт.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России в попытке раскачать общество и создать неуверенность в действиях Вооруженных сил РФ. В то же время происходящее на фронте Киев выносит за скобки, добавил глава государства.
В этой связи президент поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
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