Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева
Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, и пока прогнозировать развитие ситуации сложно, однако не следует поддаваться панике, поскольку это и есть главная цель киевского режима. Об этом журналистам в среду заявил губернатор города Михаил Развожаев.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Два человека получили ранения. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена.
"Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой – мы это видим. Вначале блокировались поставки бензина, и мы испытываем логистические сложности. Сегодня по плану, видимо, начинаются сосредоточенные атаки на энергетическую инфраструктуру. Просто чтобы понять: в масштабе всего, что прилетело этой ночью – условно 5% достигло своей цели, и мы получает такие проблемы", – сказал Развожаев.
По его словам, военные максимально сосредоточены, над устранением угроз работают силы ПВО, Черноморского флота, мобильные огневые группы всех сил, которые привлечены – и это достаточно серьезный ресурс. При этом враг продолжал атаки на город и днем в среду, и прогнозировать дальнейшие сценарии сложно.
"Я прошу всех севастопольцев набраться выдержки, терпения. Ресурсы есть, понимание как ликвидировать ту или иную ситуацию, есть. Также продолжаем вместе с федеральным штабом и вице-премьеров Маратом Хуснуллиным заниматься вопросами наращивания поставок топлива. Поэтому все эти трудности мы преодолеем… В ближайшую неделю - две - три, однозначно, легче не станет", - констатировал губернатор.
Он также в очередной раз обратился к населению с просьбой доверять только официальной информации, соблюдать меры безопасности и не поддаваться панике, поскольку именно это, а еще медийный эффект – самая главная цель вражеских атак.
В Севастополе до конца дня среды, 24 июня, планируют полностью восстановить подачу электроэнергии в районах, которые до сих пор остаются без света после ночной атаки ВСУ, сообщал Развожаев ранее.
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