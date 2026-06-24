https://crimea.ria.ru/20260624/kogda-zakonchatsya-ataki-vsu-na-sevastopol--otvet-razvozhaeva-1157135764.html

Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева

Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева

Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, и пока прогнозировать развитие ситуации сложно, однако не следует поддаваться панике,... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T15:36

2026-06-24T15:36

2026-06-24T15:36

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, и пока прогнозировать развитие ситуации сложно, однако не следует поддаваться панике, поскольку это и есть главная цель киевского режима. Об этом журналистам в среду заявил губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Два человека получили ранения. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена.По его словам, военные максимально сосредоточены, над устранением угроз работают силы ПВО, Черноморского флота, мобильные огневые группы всех сил, которые привлечены – и это достаточно серьезный ресурс. При этом враг продолжал атаки на город и днем в среду, и прогнозировать дальнейшие сценарии сложно.Он также в очередной раз обратился к населению с просьбой доверять только официальной информации, соблюдать меры безопасности и не поддаваться панике, поскольку именно это, а еще медийный эффект – самая главная цель вражеских атак.В Севастополе до конца дня среды, 24 июня, планируют полностью восстановить подачу электроэнергии в районах, которые до сих пор остаются без света после ночной атаки ВСУ, сообщал Развожаев ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РоссииВ Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новомуСевастополь сейчас: в город частично вернулся свет

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