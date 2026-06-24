https://crimea.ria.ru/20260624/kiselev-nazval-glavnuyu-missiyu-mediagruppy-rossiya-segodnya-1157119906.html
Киселев назвал главную миссию медиагруппы "Россия сегодня"
Киселев назвал главную миссию медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Киселев назвал главную миссию медиагруппы "Россия сегодня"
Основной миссией международной медиагруппы "Россия сегодня" во внешнем мире является отстаивание справедливого образа РФ, а внутри страны - поддержание... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T08:23
2026-06-24T08:23
2026-06-24T08:23
дмитрий киселев
международная медиагруппа "россия сегодня"
россия
в мире
сми
совинформбюро
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Основной миссией международной медиагруппы "Россия сегодня" во внешнем мире является отстаивание справедливого образа РФ, а внутри страны - поддержание общественного баланса. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев в интервью "Российской газете", посвященному 85-летию Совинформбюро.Как отметил Киселев, медиагруппа "Россия сегодня" предоставляет своей аудитории за рубежом возможность получения альтернативной информации, предоставляет ей выбор.Если во внешнем мире на международной арене "Россия сегодня" отстаивает справедливый образ РФ, то миссия медиагруппы внутри страны - это общественный баланс, подчеркнул Киселев.Он указал, что в России этот баланс может быть достигнут на основе глубокой информированности, сознательности, и на основе мировоззрения, построенного на фактах и наших традициях справедливости.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений. В 1961 году на базе Совинформбюро было создано агентство печати "Новости" (АПН), которое спустя 30 лет преобразовали в РИА "Новости", а в 2013-м – в МИА "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260624/putin-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-85-letiem-sovinformbyuro-1157118445.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", россия, в мире, сми, совинформбюро, новости
Киселев назвал главную миссию медиагруппы "Россия сегодня"
Медиагруппа "Россия сегодня" отстаивает справедливый образ РФ в мире – Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым.
Основной миссией международной медиагруппы "Россия сегодня" во внешнем мире является отстаивание справедливого образа РФ, а внутри страны - поддержание общественного баланса. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев в интервью
"Российской газете", посвященному 85-летию Совинформбюро.
Как отметил Киселев, медиагруппа "Россия сегодня" предоставляет своей аудитории за рубежом возможность получения альтернативной информации, предоставляет ей выбор.
"В информационной войне победить, разгромив кого-то, невозможно, это процесс. Но наша точка зрения должна быть представлена. И она представлена в мире, несмотря на все санкции и ограничения. В этом, собственно, и заключается наша миссия - восстановление справедливого образа России как действительно важной страны мира", - сказал он.
Если во внешнем мире на международной арене "Россия сегодня" отстаивает справедливый образ РФ, то миссия медиагруппы внутри страны - это общественный баланс, подчеркнул Киселев.
"Те 3,5 тысячи новостей, которые производит агентство РИА Новости каждый день – это промежуточный продукт. А конечный – общественный баланс. Мы на него работаем. Он предмет нашей заботы. Потому что "общество в балансе" способно решить любые стоящие перед ним задачи", - уточнил гендиректор.
Он указал, что в России этот баланс может быть достигнут на основе глубокой информированности, сознательности, и на основе мировоззрения, построенного на фактах и наших традициях справедливости.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений. В 1961 году на базе Совинформбюро было создано агентство печати "Новости" (АПН), которое спустя 30 лет преобразовали в РИА "Новости", а в 2013-м – в МИА "Россия сегодня".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.