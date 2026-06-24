https://crimea.ria.ru/20260624/khersonskaya-oblast-ostalas-bez-elektrichestva-1157118399.html

Херсонская область осталась без электричества

Херсонская область осталась без электричества - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Херсонская область осталась без электричества

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T05:55

2026-06-24T05:55

2026-06-24T06:03

херсонская область

владимир сальдо

новости

новые регионы россии

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электричество

жкх

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142676599_0:113:1024:689_1920x0_80_0_0_ee76e650bb425887483c49e8e09b16b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Причину отключения электричества в регионе Сальдо не уточнил.Ранее сообщалось, что Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре города. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, новые регионы россии, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, жкх, общество