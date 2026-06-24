https://crimea.ria.ru/20260624/khersonskaya-oblast-ostalas-bez-elektrichestva-1157118399.html
Херсонская область осталась без электричества
Херсонская область осталась без электричества - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Херсонская область осталась без электричества
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T05:55
2026-06-24T05:55
2026-06-24T06:03
херсонская область
владимир сальдо
новости
новые регионы россии
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
жкх
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142676599_0:113:1024:689_1920x0_80_0_0_ee76e650bb425887483c49e8e09b16b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Причину отключения электричества в регионе Сальдо не уточнил.Ранее сообщалось, что Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре города. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142676599_105:0:1024:689_1920x0_80_0_0_ce0c02f9e5fd1b49879b070a3de41770.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, владимир сальдо, новости, новые регионы россии, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, жкх, общество
Херсонская область осталась без электричества
Херсонская область обесточена – Сальдо
05:55 24.06.2026 (обновлено: 06:03 24.06.2026)