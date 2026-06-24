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Херсонская область осталась без электричества - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Херсонская область осталась без электричества
Херсонская область осталась без электричества - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Херсонская область осталась без электричества
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T05:55
2026-06-24T06:03
херсонская область
владимир сальдо
новости
новые регионы россии
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Причину отключения электричества в регионе Сальдо не уточнил.Ранее сообщалось, что Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре города. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, владимир сальдо, новости, новые регионы россии, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, жкх, общество
Херсонская область осталась без электричества

Херсонская область обесточена – Сальдо

05:55 24.06.2026 (обновлено: 06:03 24.06.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП
ЛЭП
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", - написал он в МАКС.
Причину отключения электричества в регионе Сальдо не уточнил.
Ранее сообщалось, что Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре города.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовостиНовые регионы РоссииЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергииЭлектричествоЖКХОбщество
 
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