https://crimea.ria.ru/20260624/kakoy-segodnya-prazdnik-24-iyunya-1129561421.html

Какой сегодня праздник: 24 июня

Какой сегодня праздник: 24 июня - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Какой сегодня праздник: 24 июня

В этот день 81 год назад в Москве состоялся исторический Парад Победы. 85 лет назад при Совете народных комиссаров СССР было образовано Совинформбюро. Еще в... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В этот день 81 год назад в Москве состоялся исторический Парад Победы. 85 лет назад при Совете народных комиссаров СССР было образовано Совинформбюро. Еще в этот день родился Александр Дюма.Что отмечают в мире24 июня 1945 года в Москве состоялся исторический Парад Победы. В 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. В парадном строе прошли более тридцати пяти тысяч воинов: сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, представители военных академий и училищ.В состав полков входили Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы. Тридцать шесть боевых знамен наиболее отличившихся в боях соединений и частей несли специально подготовленные знаменосцы с ассистентами. Из Берлина было привезено Красное знамя Победы, снятое с рейхстага.Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанную дробь эти знамена были брошены к подножию Мавзолея, а после парада – отправлены в Центральный музей Вооруженных Сил.В Перу празднуют День Солнца. Церемония "Инти Райми" посвящена богу-солнцу Инти - верховному божеству древней империи инков. Для индейцев Латинской Америки это важнейший религиозный ритуал, служащий аналогом Нового года. Кульминация девятидневного праздника традиционно приурочена ко дню летнего солнцестояния. Во время "Инти Райми" персонализированному солнцу приносились обильные жертвы, чтобы задобрить его и обеспечить богатый урожай в следующем году.Знаменательные событияВ 1710 году было основано знаменитое Царское Село близ Санкт-Петербурга. В XVIII веке здесь происходит строительство церквей и дворцов, закладка парков и обустройство декоративных прудов. При императрице Елизавете Петровне, дочери Петра I, Царское Село развивается и становится императорской резиденцией, центром политической и придворной жизни страны. В 1918 году его переименовывают в честь великого русского поэта Александра Пушкина.В 1812 году армия французского императора Наполеона Бонапарта без объявления войны вторглась в Российскую Империю. Глубокой ночью, по наводным мостам через реку Неман началась переброска французских войск. На рассвете авангардные отряды вошли в российскую крепость Ковно.В 1941 году было образовано Советское информационное бюро. "От Советского информбюро... " – при этих словах Юрия Левитана миллионы людей по всей стране замирали у радиоприемников. Образованное на третий день войны, Совинформбюро передавало официальную информацию о положении дел на фронтах, в тылу и на оккупированных территориях, рассказывало о партизанском движении. 15 мая 1945 года была выпущена последняя оперативная сводка "Прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен". В 1961-м Совинформбюро стало Агентством печати "Новости" (АПН), в 1990-м на его базе было создано Информационное агентство "Новости" (ИАН), в 1991-м ИАН стало Российским информационным агентством "Новости" — "РИА Новости". А в 2013-м на базе РИА Новости и Российской государственной радиовещательной компании "Голос России" указом президента учреждено Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").В 1990 году в Москве на стадионе Лужники состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы "Кино". После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном закрылись на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы "Кино" уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название "Черный альбом".Кто родилсяВ 1802 году родился французский писатель, драматург и журналист Александр Дюма. Любимец женщин, дуэлянт, спорщик и авантюрист – фигура Дюма окружена тайнами и домыслами. Писатель был не слишком образован, а книгам предпочитал охоту. Но вместе с тем написал около трехсот сочинений и до сих пор остается одним из самых читаемых литераторов в мире.В 1912 году в Саратове родился прославленный советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Сергей Филиппов. Ярче всего талант Филиппова раскрылся в 1950-е годы. Зрители помнят его Казимира Алмазова в "Укротительнице тигров", лектора из "Карнавальной ночи", шведского посла, требующего "Кемску волость" из "Иван Васильевич меняет профессию". И, конечно, незабываемого Кису Воробьянинова из гайдаевских "Двенадцати стульев".Еще в этот день родились революционер, герой Гражданской войны в России, советский военный и политик Григорий Котовский, астроном-рекордсмен по числу открытых комет Кэролин Шумейкер, актриса театра и кино, народная артистка СССР Марина Ладынина, легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, популярный шотландский актер из "Игры престолов" Иэн Глен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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