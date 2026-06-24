Рейтинг@Mail.ru
Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260624/kak-ssha-vstretyat-250-letie-posle-avantyury-v-irane--mnenie-1157141827.html
Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение
Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение
Свой предстоящий 250-летний юбилей Соединенные Штаты встречают в состоянии непрекращающегося раздрая из-за авантюры президента Дональда Трампа в Иране. Но денег РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T21:31
2026-06-24T21:31
мнения
малек дудаков
политика
сша
иран
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146595139_0:138:2756:1688_1920x0_80_0_0_7e90ef45fc752f1de5f26b5930edc0e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Свой предстоящий 250-летний юбилей Соединенные Штаты встречают в состоянии непрекращающегося раздрая из-за авантюры президента Дональда Трампа в Иране. Но денег на нее он больше не получит, даже если наложит вето на соответствующую резолюцию Сената. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Демократы в Сенате все же "додавили сторонников Трампа и приняли антивоенную резолюцию с запретом продолжать боевые действия против Ирана", отмечает Дудаков. Это стало еще одним символическим ударом для Белого дома и особенно Пентагона после того, как всего месяц назад похожую резолюцию утвердила и Палата представителей (нижняя палата Конгресса), добавил он.Сомнительным в сложившихся обстоятельствах становится и выделение запрошенных 350 млрд долларов на восполнение истощенного арсенала ракет, при том что Пентагону эти средства срочно нужны, добавил он.На этом фоне Пентагон сотрясают все новые отставки: один за другим "генералы собираются на выход, находясь в контрах с Трампом из-за ситуации в Иране", отмечает Дудаков.При этом военный провал США в Иране продолжает напрямую влиять на электоральные процессы в стране: еще одни праймериз, на этот раз в Нью-Йорке, закончились победой кандидатов из ультралевых.Что до мнения простых американцев, то в последних опросах менее 1/4 граждан Штатов высказали мнение, что война на Ближнем Востоке стоила того, тогда как 2/3 уверены, что Трампу не удастся быстро выбраться из ближневосточного тупика, а его сделка с Тегераном, заключенная наспех, не обеспечит долгосрочного мира."Камнем преткновения на выборах вновь становится Израиль – ультралевые ведут кампанию бойкота еврейского государства... В таком состоянии непрекращающегося раздрая Вашингтон и встречает свой предстоящий 250-летний юбилей", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260623/avtokontserny-ssha-nachnut-proizvodit-oruzhie--chto-zadumal-tramp-1157095864.html
сша
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146595139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6a2c903d1915141c24b88f9c48888569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, малек дудаков, политика, сша, иран, новости, в мире
Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение

США встретят 250-летие после авантюры в Иране в состоянии раздрая – политолог

21:31 24.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Свой предстоящий 250-летний юбилей Соединенные Штаты встречают в состоянии непрекращающегося раздрая из-за авантюры президента Дональда Трампа в Иране. Но денег на нее он больше не получит, даже если наложит вето на соответствующую резолюцию Сената. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Демократы в Сенате все же "додавили сторонников Трампа и приняли антивоенную резолюцию с запретом продолжать боевые действия против Ирана", отмечает Дудаков. Это стало еще одним символическим ударом для Белого дома и особенно Пентагона после того, как всего месяц назад похожую резолюцию утвердила и Палата представителей (нижняя палата Конгресса), добавил он.

"Трампу придется наложить вето на резолюцию. Но денег от Конгресса на продолжение авантюры в Иране он точно не получит", – прокомментировал политолог ситуацию в США в своем канале в МАКС.

Сомнительным в сложившихся обстоятельствах становится и выделение запрошенных 350 млрд долларов на восполнение истощенного арсенала ракет, при том что Пентагону эти средства срочно нужны, добавил он.
На этом фоне Пентагон сотрясают все новые отставки: один за другим "генералы собираются на выход, находясь в контрах с Трампом из-за ситуации в Иране", отмечает Дудаков.
При этом военный провал США в Иране продолжает напрямую влиять на электоральные процессы в стране: еще одни праймериз, на этот раз в Нью-Йорке, закончились победой кандидатов из ультралевых.
Что до мнения простых американцев, то в последних опросах менее 1/4 граждан Штатов высказали мнение, что война на Ближнем Востоке стоила того, тогда как 2/3 уверены, что Трампу не удастся быстро выбраться из ближневосточного тупика, а его сделка с Тегераном, заключенная наспех, не обеспечит долгосрочного мира.
"Камнем преткновения на выборах вновь становится Израиль – ультралевые ведут кампанию бойкота еврейского государства... В таком состоянии непрекращающегося раздрая Вашингтон и встречает свой предстоящий 250-летний юбилей", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эсминец USS Porter (DDG 78) запускает ракету Томагавк - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Вчера, 21:31
Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп
 
МненияМалек ДудаковПолитикаСШАИранНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ
21:31Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение
21:08Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память
20:54Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой
20:39245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:27Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света
20:11В Саках выключат уличное освещение и фонтаны
19:55Отключения света: как сэкономить электричество и уберечь электроприборы
19:40Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка
19:27Из украинского приграничья эвакуируют людей
19:09Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение
18:52В Крыму 25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи
18:28Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин
18:10Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС
17:54Изъятие российских активов – как ответит Москва
17:43В Евпатории ввели график подачи воды
17:25На Кубани разбился вертолет
17:01Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей
16:52В Крыму частично остались без света еще семь населенных пунктов
16:44В Крыму почтили память жертв депортации армян, болгар и греков
Лента новостейМолния