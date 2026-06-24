https://crimea.ria.ru/20260624/kak-ssha-vstretyat-250-letie-posle-avantyury-v-irane--mnenie-1157141827.html

Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение

Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение

Свой предстоящий 250-летний юбилей Соединенные Штаты встречают в состоянии непрекращающегося раздрая из-за авантюры президента Дональда Трампа в Иране. Но денег РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T21:31

2026-06-24T21:31

2026-06-24T21:31

мнения

малек дудаков

политика

сша

иран

новости

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146595139_0:138:2756:1688_1920x0_80_0_0_7e90ef45fc752f1de5f26b5930edc0e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Свой предстоящий 250-летний юбилей Соединенные Штаты встречают в состоянии непрекращающегося раздрая из-за авантюры президента Дональда Трампа в Иране. Но денег на нее он больше не получит, даже если наложит вето на соответствующую резолюцию Сената. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Демократы в Сенате все же "додавили сторонников Трампа и приняли антивоенную резолюцию с запретом продолжать боевые действия против Ирана", отмечает Дудаков. Это стало еще одним символическим ударом для Белого дома и особенно Пентагона после того, как всего месяц назад похожую резолюцию утвердила и Палата представителей (нижняя палата Конгресса), добавил он.Сомнительным в сложившихся обстоятельствах становится и выделение запрошенных 350 млрд долларов на восполнение истощенного арсенала ракет, при том что Пентагону эти средства срочно нужны, добавил он.На этом фоне Пентагон сотрясают все новые отставки: один за другим "генералы собираются на выход, находясь в контрах с Трампом из-за ситуации в Иране", отмечает Дудаков.При этом военный провал США в Иране продолжает напрямую влиять на электоральные процессы в стране: еще одни праймериз, на этот раз в Нью-Йорке, закончились победой кандидатов из ультралевых.Что до мнения простых американцев, то в последних опросах менее 1/4 граждан Штатов высказали мнение, что война на Ближнем Востоке стоила того, тогда как 2/3 уверены, что Трампу не удастся быстро выбраться из ближневосточного тупика, а его сделка с Тегераном, заключенная наспех, не обеспечит долгосрочного мира."Камнем преткновения на выборах вновь становится Израиль – ультралевые ведут кампанию бойкота еврейского государства... В таком состоянии непрекращающегося раздрая Вашингтон и встречает свой предстоящий 250-летний юбилей", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260623/avtokontserny-ssha-nachnut-proizvodit-oruzhie--chto-zadumal-tramp-1157095864.html

сша

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, политика, сша, иран, новости, в мире