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Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
Через Крымский мост можно будет провезти 200 литровтоплива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой. Такую информацию... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T23:06
2026-06-24T23:06
2026-06-24T23:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Через Крымский мост можно будет провезти 200 литровтоплива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой. Такую информацию предоставил советник Главы Крыма Олег Крючков. При этом размеры тары должны быть размером 65х75 см. Крючков пояснил, что значительный объем в одной большой емкости создает угрозу безопасности для моста. Ранее Крючков сообщал, что власти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост. Сейчас по Крымскому мосту можно провезти до100 литровтоплива в личном автомобиле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
В Крыму уточнили правила провоза бензина через Крымский мост