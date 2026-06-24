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Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
Через Крымский мост можно будет провезти 200 литровтоплива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой. Такую информацию... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T23:06
2026-06-24T23:06
дефицит топлива в крыму
олег крючков
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новости крыма
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топливо в крыму
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Через Крымский мост можно будет провезти 200 литровтоплива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой. Такую информацию предоставил советник Главы Крыма Олег Крючков. При этом размеры тары должны быть размером 65х75 см. Крючков пояснил, что значительный объем в одной большой емкости создает угрозу безопасности для моста. Ранее Крючков сообщал, что власти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост. Сейчас по Крымскому мосту можно провезти до100 литровтоплива в личном автомобиле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение

В Крыму уточнили правила провоза бензина через Крымский мост

23:06 24.06.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБензин в канистрах
Бензин в канистрах - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Через Крымский мост можно будет провезти 200 литровтоплива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой. Такую информацию предоставил советник Главы Крыма Олег Крючков. При этом размеры тары должны быть размером 65х75 см.
"200-литровые и иные емкости, не проходящие ленту по размерам, через Крымский мост допускаться не будут", - сообщил он в своем официальном канале в мессенджере МАКС.
Крючков пояснил, что значительный объем в одной большой емкости создает угрозу безопасности для моста.
Ранее Крючков сообщал, что власти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост.
Сейчас по Крымскому мосту можно провезти до100 литровтоплива в личном автомобиле.
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Дефицит топлива в КрымуОлег КрючковКрымНовости КрымаТопливоТопливо в КрымуБензинКрымский мост
 
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