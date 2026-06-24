https://crimea.ria.ru/20260624/kak-provezti-200-litrov-benzina-cherez-krymskiy-most-vazhnoe-utochnenie-1157147028.html

Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение

Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение

Через Крымский мост можно будет провезти 200 литровтоплива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой. Такую информацию... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T23:06

2026-06-24T23:06

2026-06-24T23:06

дефицит топлива в крыму

олег крючков

крым

новости крыма

топливо

топливо в крыму

бензин

крымский мост

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149781306_0:837:2153:2048_1920x0_80_0_0_6fd65f2e4086e8f5b67b3e16a2cf681a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Через Крымский мост можно будет провезти 200 литровтоплива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой. Такую информацию предоставил советник Главы Крыма Олег Крючков. При этом размеры тары должны быть размером 65х75 см. Крючков пояснил, что значительный объем в одной большой емкости создает угрозу безопасности для моста. Ранее Крючков сообщал, что власти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост. Сейчас по Крымскому мосту можно провезти до100 литровтоплива в личном автомобиле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дефицит топлива в крыму, олег крючков, крым, новости крыма, топливо, топливо в крыму, бензин, крымский мост