https://crimea.ria.ru/20260624/kak-khranyat-v-krymu-mezhnatsionalnoe-soglasie-i-istoricheskuyu-pamyat-1157139864.html

Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память

Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память

В период трудностей в стране особенно важно сохранить межнациональное согласие и единство народов. Достойным примером поддержки представителей ранее... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T21:08

2026-06-24T21:08

2026-06-24T21:14

крым

госкомнац крыма

государственный совет рк (госсовет)

депортация из крыма

день памяти жертв депортации народов крыма

мнения

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111551/98/1115519873_4:0:5565:3128_1920x0_80_0_0_1b1e622d58ee2861b7e64cc4a6d0e035.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В период трудностей в стране особенно важно сохранить межнациональное согласие и единство народов. Достойным примером поддержки представителей ранее депортированных народов сейчас является Крымский полуостров. В день депортации армян, болгар и греков об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Вера Паутова.В общей сложности 42 тысячи крымских болгар, армян и греков в период с 1924 по 1927 год было депортировано из Крыма, напомнила она.По мнению Веры Паутовой, говорить правду сегодня о тех днях особенно важно сегодня, чтобы не допустить искажения фактов, замалчивая или преувеличивая их."Безусловно, нельзя не сказать и про период возвращения, который потихоньку начался уже в 1956 году, а продолжился в конце 80-х-начале 90-х. Будем говорить о том, 21 апреля 2014 года был создан указ президента о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов. И в этом указе был большой шаг об их государственной поддержке", – пояснила она.В то время и до сих пор реабилитированным народам Крыма оказывается разносторонняя поддержка, подчеркнула спикер."Были применены меры и финансового характера. Это была реабилитация и с точки зрения предоставления земель, и с точки зрения возрождение культуры, обычаев, традиций. И на сегодняшний день все это продолжается, развивается", – рассказала онаПредседатель госкомитета обозначила, что в Крыму никогда не было войн, связанных с национальностями."Можно сказать, что мы Россия в миниатюре, здесь проживает 164 народа - это достаточно большая цифра, и это – умение взаимодействовать", - добавила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народовТрагедия народов: как проходила депортация из Крыма греков, болгар и армянТрагическая страница истории: депортация народов Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, госкомнац крыма, государственный совет рк (госсовет), депортация из крыма, день памяти жертв депортации народов крыма, мнения, новости крыма