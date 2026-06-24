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Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память
Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память
В период трудностей в стране особенно важно сохранить межнациональное согласие и единство народов. Достойным примером поддержки представителей ранее... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T21:08
2026-06-24T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В период трудностей в стране особенно важно сохранить межнациональное согласие и единство народов. Достойным примером поддержки представителей ранее депортированных народов сейчас является Крымский полуостров. В день депортации армян, болгар и греков об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Вера Паутова.В общей сложности 42 тысячи крымских болгар, армян и греков в период с 1924 по 1927 год было депортировано из Крыма, напомнила она.По мнению Веры Паутовой, говорить правду сегодня о тех днях особенно важно сегодня, чтобы не допустить искажения фактов, замалчивая или преувеличивая их."Безусловно, нельзя не сказать и про период возвращения, который потихоньку начался уже в 1956 году, а продолжился в конце 80-х-начале 90-х. Будем говорить о том, 21 апреля 2014 года был создан указ президента о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов. И в этом указе был большой шаг об их государственной поддержке", – пояснила она.В то время и до сих пор реабилитированным народам Крыма оказывается разносторонняя поддержка, подчеркнула спикер."Были применены меры и финансового характера. Это была реабилитация и с точки зрения предоставления земель, и с точки зрения возрождение культуры, обычаев, традиций. И на сегодняшний день все это продолжается, развивается", – рассказала онаПредседатель госкомитета обозначила, что в Крыму никогда не было войн, связанных с национальностями."Можно сказать, что мы Россия в миниатюре, здесь проживает 164 народа - это достаточно большая цифра, и это – умение взаимодействовать", - добавила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народовТрагедия народов: как проходила депортация из Крыма греков, болгар и армянТрагическая страница истории: депортация народов Крыма
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крым, госкомнац крыма, государственный совет рк (госсовет), депортация из крыма, день памяти жертв депортации народов крыма, мнения, новости крыма
Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память

Власти оказывают поддержку ранее депортированным народам Крыма

21:08 24.06.2026 (обновлено: 21:14 24.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Алекснадр Полегенько / Перейти в фотобанкДень народного единства в Симферополе, 04.11.2018 г.
День народного единства в Симферополе, 04.11.2018 г. - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым . Алекснадр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В период трудностей в стране особенно важно сохранить межнациональное согласие и единство народов. Достойным примером поддержки представителей ранее депортированных народов сейчас является Крымский полуостров. В день депортации армян, болгар и греков об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Вера Паутова.
В общей сложности 42 тысячи крымских болгар, армян и греков в период с 1924 по 1927 год было депортировано из Крыма, напомнила она.
"По инициативе армянской, болгарской и греческой общин пройдет ряд мероприятий, в которых мы обратим внимание на сохранение исторической памяти об этих трагических событиях. Проговорим еще раз, расскажем, объясним, как в этот период все это происходило, в каких нечеловеческих условиях", – отметила гостья студии.
По мнению Веры Паутовой, говорить правду сегодня о тех днях особенно важно сегодня, чтобы не допустить искажения фактов, замалчивая или преувеличивая их.
"Безусловно, нельзя не сказать и про период возвращения, который потихоньку начался уже в 1956 году, а продолжился в конце 80-х-начале 90-х. Будем говорить о том, 21 апреля 2014 года был создан указ президента о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов. И в этом указе был большой шаг об их государственной поддержке", – пояснила она.
В то время и до сих пор реабилитированным народам Крыма оказывается разносторонняя поддержка, подчеркнула спикер.
"Были применены меры и финансового характера. Это была реабилитация и с точки зрения предоставления земель, и с точки зрения возрождение культуры, обычаев, традиций. И на сегодняшний день все это продолжается, развивается", – рассказала она
Председатель госкомитета обозначила, что в Крыму никогда не было войн, связанных с национальностями.
"Можно сказать, что мы Россия в миниатюре, здесь проживает 164 народа - это достаточно большая цифра, и это – умение взаимодействовать", - добавила она.
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