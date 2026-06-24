Рейтинг@Mail.ru
Изъятие российских активов – как ответит Москва - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260624/izyatie-rossiyskikh-aktivov--kak-otvetit-moskva-1157140901.html
Изъятие российских активов – как ответит Москва
Изъятие российских активов – как ответит Москва - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Изъятие российских активов – как ответит Москва
Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей. Такое заявление сделал в среду... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T17:54
2026-06-24T17:54
новости
россия
дмитрий медведев
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155645853_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_71588e3b39c23823ba443032eb18eb63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей. Такое заявление сделал в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Санкционную политику Запада он назвал переделом чужого имущества и сравнил эти действия с пиратством. Также зампред Совбеза заявил, что Россия продолжает разворачивать свой юридический щит, который позволяет блокировать целый ряд угроз.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал грабежом попытки европейских властей изъять замороженные активы России, но подчеркивал, что им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. Также Путин сообщал, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции.XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФОтказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг ЕвропыБритания лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155645853_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_e63358579e781bb3dc02db17cc4c00f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, дмитрий медведев, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии
Изъятие российских активов – как ответит Москва

Россия изымет иностранные активы в случае изъятия российских – Медведев

17:54 24.06.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей. Такое заявление сделал в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"На случай возможного изъятия за рубежом наших суверенных активов – а это происходит – заготовлены меры по ответному изъятию иностранных активов в России", – сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Санкционную политику Запада он назвал переделом чужого имущества и сравнил эти действия с пиратством. Также зампред Совбеза заявил, что Россия продолжает разворачивать свой юридический щит, который позволяет блокировать целый ряд угроз.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал грабежом попытки европейских властей изъять замороженные активы России, но подчеркивал, что им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. Также Путин сообщал, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ
Отказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг Европы
Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
 
НовостиРоссияДмитрий МедведевЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовЗаморозка активов России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин
18:10Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС
17:54Изъятие российских активов – как ответит Москва
17:43В Евпатории ввели график подачи воды
17:25На Кубани разбился вертолет
17:01Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей
16:52В Крыму частично остались без света еще семь населенных пунктов
16:44В Крыму почтили память жертв депортации армян, болгар и греков
16:34Движение электричек на участке Саки – Евпатория восстановлено
16:22В Севастополе троллейбусы возобновляют работу
16:12Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров
16:01Военкоры "России сегодня" рискуют жизнью ради правды – Маргарита Симоньян
15:47Высоковольтная система нарушена - что с графиками отключений в Алуште
15:36Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева
15:26В Севастополе отменили воздушную тревогу
15:13Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
15:03Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев
14:57Турист травмировал ногу на диком пляже в Ялте
14:42Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию
14:33В Адыгее ввели ограничения на продажу бензина из-за ажиотажа и очередей
Лента новостейМолния