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Изъятие российских активов – как ответит Москва

Изъятие российских активов – как ответит Москва - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Изъятие российских активов – как ответит Москва

Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей. Такое заявление сделал в среду... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T17:54

2026-06-24T17:54

2026-06-24T17:54

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замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

заморозка активов россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей. Такое заявление сделал в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Санкционную политику Запада он назвал переделом чужого имущества и сравнил эти действия с пиратством. Также зампред Совбеза заявил, что Россия продолжает разворачивать свой юридический щит, который позволяет блокировать целый ряд угроз.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал грабежом попытки европейских властей изъять замороженные активы России, но подчеркивал, что им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. Также Путин сообщал, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции.XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФОтказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг ЕвропыБритания лоббирует кражу замороженных активов России – СВР

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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