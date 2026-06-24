https://crimea.ria.ru/20260624/iz-ukrainskogo-prigranichya-evakuiruyut-lyudey-1157144162.html

Из украинского приграничья эвакуируют людей

Из украинского приграничья эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Из украинского приграничья эвакуируют людей

В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения в 12 населенных пунктах. Сообщение опубликовал официальный канал Черниговской... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T19:27

2026-06-24T19:27

2026-06-24T19:27

новости

украина

эвакуация

черниговская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения в 12 населенных пунктах. Сообщение опубликовал официальный канал Черниговской облгосадминистрации.В списках – Корюковская, Городнянская, Новгород-Северская и Семеновская территориальные громады. Также принято решение о продолжении мероприятий по обязательной эвакуации, объявленной еще зимой, из семи приграничных сел, где ранее желающие выехали, а остальные написали отказы.Обязательную эвакуацию хотят завершить к 1 сентября и обещают транспорт и расселение. Вышеназванные села расположены в приграничье с Брянской областью России и Гомельской областью Белоруссии.Самые интересные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260617/prinuditelnaya-evakuatsiya-obyavlena-v-chasti-dnepropetrovskoy-oblasti-1156943129.html

украина

черниговская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, эвакуация, черниговская область