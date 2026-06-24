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Из украинского приграничья эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Из украинского приграничья эвакуируют людей
Из украинского приграничья эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Из украинского приграничья эвакуируют людей
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения в 12 населенных пунктах. Сообщение опубликовал официальный канал Черниговской... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T19:27
2026-06-24T19:27
новости
украина
эвакуация
черниговская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения в 12 населенных пунктах. Сообщение опубликовал официальный канал Черниговской облгосадминистрации.В списках – Корюковская, Городнянская, Новгород-Северская и Семеновская территориальные громады. Также принято решение о продолжении мероприятий по обязательной эвакуации, объявленной еще зимой, из семи приграничных сел, где ранее желающие выехали, а остальные написали отказы.Обязательную эвакуацию хотят завершить к 1 сентября и обещают транспорт и расселение. Вышеназванные села расположены в приграничье с Брянской областью России и Гомельской областью Белоруссии.Самые интересные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260617/prinuditelnaya-evakuatsiya-obyavlena-v-chasti-dnepropetrovskoy-oblasti-1156943129.html
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новости, украина, эвакуация, черниговская область
Из украинского приграничья эвакуируют людей

На Украине объявили эвакуацию из приграничных с Россией и Беларусью сел

19:27 24.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭвакуация
Эвакуация - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения в 12 населенных пунктах. Сообщение опубликовал официальный канал Черниговской облгосадминистрации.
"Совет обороны одобрил решение обязательной эвакуации из приграничной Черниговщины с 1 июля. Это был запрос от военных", – сказано в сообщении официального Telegram-канала администрации.
В списках – Корюковская, Городнянская, Новгород-Северская и Семеновская территориальные громады. Также принято решение о продолжении мероприятий по обязательной эвакуации, объявленной еще зимой, из семи приграничных сел, где ранее желающие выехали, а остальные написали отказы.

"По данным громад, во всех этих населенных пунктах до сих пор остаются около тысячи жителей. Среди них 120 детей", – проинформировали в обладминистрации.

Обязательную эвакуацию хотят завершить к 1 сентября и обещают транспорт и расселение. Вышеназванные села расположены в приграничье с Брянской областью России и Гомельской областью Белоруссии.
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Вид на правобережную часть Днепропетровска - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области
 
НовостиУкраинаЭвакуацияЧерниговская область
 
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