https://crimea.ria.ru/20260624/inflyatsiya-v-krymu-chto-podeshevelo-i-podorozhalo-v-regione-1157126323.html

Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе

Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе

Рост цен в Крыму в мае увеличился на 0,6% по сравнению с апрелем, в регионе дорожали макароны, крупы и бензин, при этом дешевели яйца и овощи. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T11:28

2026-06-24T11:28

2026-06-24T11:28

эксклюзивы риа новости крым

крым

инфляция

экономика

экономика крыма

цены в крыму

продукты

бытовая техника

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157126199_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d574c7c6196455025173c4ac9a6bdb3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Рост цен в Крыму в мае увеличился на 0,6% по сравнению с апрелем, в регионе дорожали макароны, крупы и бензин, при этом дешевели яйца и овощи. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.По словам Денисенко, третий месяц подряд снижались цены на яйца благодаря тому, что производство в стране выросло, товара стало больше, а спрос, наоборот, сезонно снизился. Также продолжили дешеветь овощи, выращенные в теплицах, – помидоры, огурцы и сладкий перец. Их предложение также выросло за счет увеличения урожая. Кроме того, с наступлением тепла снизились расходы аграриев на обогрев и освещение теплиц, пояснила эксперт.Среди непродовольственных товаров подешевели инструменты, оборудование, компьютеры и телевизоры, поскольку производители и поставщики техники меньше потратили на закупку зарубежных компонентов благодаря укреплению рубля."В целом Банк России отмечает, что равновесие между спросом и предложением в стране практически восстановилось. Я подчеркну, что регулятор постоянно отслеживает ситуацию, чтобы обеспечивать стабильно низкий рост цен, поддерживать покупательную способность рубля и сохранять финансовую стабильность. Для этого есть все необходимые инструменты", - заключила представитель Отделения Банка России по Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с запасом продуктов в Севастополе ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%Отели Крыма как снижают цены на отдых, так и повышают их

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, инфляция, экономика, экономика крыма, цены в крыму, продукты, бытовая техника, новости крыма, видео, центробанк рф, видео