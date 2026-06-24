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Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе
Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе
Рост цен в Крыму в мае увеличился на 0,6% по сравнению с апрелем, в регионе дорожали макароны, крупы и бензин, при этом дешевели яйца и овощи. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T11:28
2026-06-24T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Рост цен в Крыму в мае увеличился на 0,6% по сравнению с апрелем, в регионе дорожали макароны, крупы и бензин, при этом дешевели яйца и овощи. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.По словам Денисенко, третий месяц подряд снижались цены на яйца благодаря тому, что производство в стране выросло, товара стало больше, а спрос, наоборот, сезонно снизился. Также продолжили дешеветь овощи, выращенные в теплицах, – помидоры, огурцы и сладкий перец. Их предложение также выросло за счет увеличения урожая. Кроме того, с наступлением тепла снизились расходы аграриев на обогрев и освещение теплиц, пояснила эксперт.Среди непродовольственных товаров подешевели инструменты, оборудование, компьютеры и телевизоры, поскольку производители и поставщики техники меньше потратили на закупку зарубежных компонентов благодаря укреплению рубля."В целом Банк России отмечает, что равновесие между спросом и предложением в стране практически восстановилось. Я подчеркну, что регулятор постоянно отслеживает ситуацию, чтобы обеспечивать стабильно низкий рост цен, поддерживать покупательную способность рубля и сохранять финансовую стабильность. Для этого есть все необходимые инструменты", - заключила представитель Отделения Банка России по Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с запасом продуктов в Севастополе ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%Отели Крыма как снижают цены на отдых, так и повышают их
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Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе

В Крыму подорожали макароны и крупы – Центробанк

11:28 24.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Рост цен в Крыму в мае увеличился на 0,6% по сравнению с апрелем, в регионе дорожали макароны, крупы и бензин, при этом дешевели яйца и овощи. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.
"В мае в Крыму рост цен увеличился на 0,6% по сравнению с апрелем – так же, как и месяцем ранее. Основная причина – уменьшение предложения и рост затрат производителей и поставщиков отдельных товаров", - рассказала специалист.
По словам Денисенко, третий месяц подряд снижались цены на яйца благодаря тому, что производство в стране выросло, товара стало больше, а спрос, наоборот, сезонно снизился. Также продолжили дешеветь овощи, выращенные в теплицах, – помидоры, огурцы и сладкий перец. Их предложение также выросло за счет увеличения урожая. Кроме того, с наступлением тепла снизились расходы аграриев на обогрев и освещение теплиц, пояснила эксперт.
"Крупы и макароны, напротив, подорожали – здесь сказался рост расходов поставщиков и ретейлеров на доставку в регион. Заметно выросло в цене топливо. Причина – в снижении объемов нефтепереработки и сложностей с доставкой в регион из-за чего его предложение на рынке существенно сократилось. При этом спрос на горючее в это время года традиционно высокий, в том числе из-за проведения полевых работ", - добавила она.
Среди непродовольственных товаров подешевели инструменты, оборудование, компьютеры и телевизоры, поскольку производители и поставщики техники меньше потратили на закупку зарубежных компонентов благодаря укреплению рубля.

Говоря о годовой инфляции в Крыму, Денисенко отметила, что она замедлилась до 6% после 6,2% месяцем ранее, однако все еще выше общероссийской. Это объясняется более выраженной сезонностью у нас в регионе и заметным подорожанием санаторных услуг.

"В целом Банк России отмечает, что равновесие между спросом и предложением в стране практически восстановилось. Я подчеркну, что регулятор постоянно отслеживает ситуацию, чтобы обеспечивать стабильно низкий рост цен, поддерживать покупательную способность рубля и сохранять финансовую стабильность. Для этого есть все необходимые инструменты", - заключила представитель Отделения Банка России по Крыму.
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