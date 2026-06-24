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Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью
Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью
Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T13:31
2026-06-24T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.В частности, такая неделя будет установлена бывшим участникам СВО, которые, несмотря на полученную инвалидность, решили продолжить службу.Также Госдума приняла закон, касающийся расширения прав на получение жилья для членов семей погибших сотрудников Следственного комитета, если они отправились на фронт, будучи мобилизованными, либо заключили контракт с Вооруженными силами РФ или добровольческими формированиями.В течение года с момента гибели или смерти от полученных ран сотрудника СК их родные и близкие в равных долях могут претендовать на получение единовременной выплаты на приобретение либо строительство жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества" Новая помощь бойцам СВО: кто может претендовать Человеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВО
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государственная дума рф, закон и право, инвалидность, ветераны сво, участники сво, соцзащита, новости
Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для ветеранов СВО с инвалидностью
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"Принят закон, в соответствии с которым военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами I или II группы вследствие ранения, травмы или контузии, полученных при исполнении служебных обязанностей, получат право на сокращенную продолжительность рабочей недели — не более 35 часов", - говорится в сообщении.
В частности, такая неделя будет установлена бывшим участникам СВО, которые, несмотря на полученную инвалидность, решили продолжить службу.
Также Госдума приняла закон, касающийся расширения прав на получение жилья для членов семей погибших сотрудников Следственного комитета, если они отправились на фронт, будучи мобилизованными, либо заключили контракт с Вооруженными силами РФ или добровольческими формированиями.
В течение года с момента гибели или смерти от полученных ран сотрудника СК их родные и близкие в равных долях могут претендовать на получение единовременной выплаты на приобретение либо строительство жилья.
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