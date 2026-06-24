https://crimea.ria.ru/20260624/gosduma-sokratila-rabochuyu-nedelyu-dlya-veteranov-svo-s-invalidnostyu-1157131059.html

Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью

Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью

Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T13:31

2026-06-24T13:31

2026-06-24T13:31

государственная дума рф

закон и право

инвалидность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.В частности, такая неделя будет установлена бывшим участникам СВО, которые, несмотря на полученную инвалидность, решили продолжить службу.Также Госдума приняла закон, касающийся расширения прав на получение жилья для членов семей погибших сотрудников Следственного комитета, если они отправились на фронт, будучи мобилизованными, либо заключили контракт с Вооруженными силами РФ или добровольческими формированиями.В течение года с момента гибели или смерти от полученных ран сотрудника СК их родные и близкие в равных долях могут претендовать на получение единовременной выплаты на приобретение либо строительство жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества" Новая помощь бойцам СВО: кто может претендовать Человеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, инвалидность, ветераны сво, участники сво, соцзащита, новости