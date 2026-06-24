Рейтинг@Mail.ru
Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260624/gosduma-sokratila-rabochuyu-nedelyu-dlya-veteranov-svo-s-invalidnostyu-1157131059.html
Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью
Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью
Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T13:31
2026-06-24T13:31
государственная дума рф
закон и право
инвалидность
ветераны сво
участники сво
соцзащита
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111121/65/1111216537_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_a00d1682d3c93edaa2e6fda42df52268.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.В частности, такая неделя будет установлена бывшим участникам СВО, которые, несмотря на полученную инвалидность, решили продолжить службу.Также Госдума приняла закон, касающийся расширения прав на получение жилья для членов семей погибших сотрудников Следственного комитета, если они отправились на фронт, будучи мобилизованными, либо заключили контракт с Вооруженными силами РФ или добровольческими формированиями.В течение года с момента гибели или смерти от полученных ран сотрудника СК их родные и близкие в равных долях могут претендовать на получение единовременной выплаты на приобретение либо строительство жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества" Новая помощь бойцам СВО: кто может претендовать Человеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВО
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111121/65/1111216537_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_0cc621b5581fc2a9d5b4c668a61965ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, закон и право, инвалидность, ветераны сво, участники сво, соцзащита, новости
Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью

Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для ветеранов СВО с инвалидностью

13:31 24.06.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"Принят закон, в соответствии с которым военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами I или II группы вследствие ранения, травмы или контузии, полученных при исполнении служебных обязанностей, получат право на сокращенную продолжительность рабочей недели — не более 35 часов", - говорится в сообщении.
В частности, такая неделя будет установлена бывшим участникам СВО, которые, несмотря на полученную инвалидность, решили продолжить службу.
Также Госдума приняла закон, касающийся расширения прав на получение жилья для членов семей погибших сотрудников Следственного комитета, если они отправились на фронт, будучи мобилизованными, либо заключили контракт с Вооруженными силами РФ или добровольческими формированиями.
В течение года с момента гибели или смерти от полученных ран сотрудника СК их родные и близкие в равных долях могут претендовать на получение единовременной выплаты на приобретение либо строительство жилья.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"
Новая помощь бойцам СВО: кто может претендовать
Человеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВО
 
Государственная Дума РФЗакон и правоИнвалидностьВетераны СВОУчастники СВОСоцзащитаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Первый случай Эболы выявили во Франции
13:31Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью
13:23В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека
13:14На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
13:11Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых
13:04Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России
12:54Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке
12:42В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где
12:26Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
12:17Песков сделал заявление о ядерном оружии
12:12Медведев назвал коллектив "России сегодня" специалистами самого высокого уровня
11:55Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование
11:48Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов
11:39Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
11:28Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе
11:12В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
11:01Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео
10:55Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - Кремль
10:46Симферополь и пригород 1 июля на день останутся без газа – адреса
10:30Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
Лента новостейМолния