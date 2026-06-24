https://crimea.ria.ru/20260624/gosduma-odobrila-sokhranenie-poroga-dokhodov-malogo-biznesa-dlya-uplaty-nds-1157131698.html
Госдума одобрила сохранение порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС
Госдума одобрила сохранение порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Госдума одобрила сохранение порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому до 2030 года сохраняется порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T13:52
2026-06-24T13:52
2026-06-24T13:52
ндс
закон и право
государственная дума рф
бизнес
новости
налоги
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому до 2030 года сохраняется порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.С соответствующей инициативой выступил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).До этого предполагалось, что в следующем году порог доходов составит 15 миллионов, еще через год – 10 миллионов рублей.Изменения внесены в статью 145 части 2 Налогового кодекса РФ: сохраняются установленные на 2026 год пороговые значения доходов, при достижении которых налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, становится плательщиком НДС, в размере 20 млн рублей на 2027-2029 годы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизили налоговые ставки для бизнеса – кому и на сколько Крымчане заплатили 3 миллиарда рублей имущественных налогов в 2025 году В бюджет Крыма поступило более 21 миллиарда рублей от ключевых налогов
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_42c2b200d0e6830b81a82660e92e2a83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ндс, закон и право, государственная дума рф, бизнес, новости, налоги, россия
Госдума одобрила сохранение порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС
Госдума заморозила порог доходов малого бизнеса на "упрощенке" для уплаты НДС
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому до 2030 года сохраняется порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.
С соответствующей инициативой
выступил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
До этого предполагалось, что в следующем году порог доходов составит 15 миллионов, еще через год – 10 миллионов рублей.
Изменения внесены в статью 145 части 2 Налогового кодекса РФ: сохраняются установленные на 2026 год пороговые значения доходов, при достижении которых налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, становится плательщиком НДС, в размере 20 млн рублей на 2027-2029 годы.
"Важно поддержать наших граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, – мера коснется более 360 тысяч субъектов бизнеса", - отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: