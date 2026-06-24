https://crimea.ria.ru/20260624/eto-ryushechki-ekspert-nazval-glavnuyu-tsel-smeny-premera-v-britanii-1157101152.html
"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в Британии
"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в Британии - РИА Новости Крым, 24.06.2026
"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в Британии
Великобритания втягивает Россию в войну с Европой по воле своего монарха, которая не менялась уже 250 лет. Ее исполняют все, в том числе "главный советник... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T06:37
2026-06-24T06:37
2026-06-24T06:37
павел шипилин
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Смена в Англии премьер-министров – это попытка "запудрить всем мозги"
Смена в Англии премьер-министров – это попытка "запудрить всем мозги"
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Великобритания втягивает Россию в войну с Европой по воле своего монарха, которая не менялась уже 250 лет. Ее исполняют все, в том числе "главный советник короны", которого для внешнего мира и "чтобы запудрить ему мозги демократией" называют премьер-министром. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, комментируя недавнюю отставку британского премьера Кира Стармера.По словам Шипилина, власть в Британии устроена не так, как англичане пытаются продемонстрировать миру."Они все время выпячивают премьер-министра – мужчину, женщину, там их было уже сколько, что запомнить-то невозможно всех. На самом деле должности премьер-министра в Великобритании не существует. Ее нет в природе, это "на экспорт" должность. А называется эта должность "главный советник короны", "главный советник Ее Величества" – было "ее", теперь "его", – сказал политолог.Именно монарху принадлежит власть в Великобритании, то есть она не ритуальная, а вполне конкретная, и исполняют ее все, а значит, кто будет премьер-министром, совершенно не важно, подчеркнул Шипилин.По словам эксперта, смена в Англии так называемых премьер-министров – это попытка "запудрить всем мозги": таким образом Великобритания – конституционная монархия без конституции – делает вид, что она – демократия. "И что такое лейбористская партия? Это официальная оппозиция ее величества. Но надо понимать, что никаких партийных конфликтов нет. Там все не так, как кажется", – добавил Шипилин.Именно имперские амбиции и правят балом, причем не только в самой Великобритании, а во всей Европе, которую Лондон буквально кидает сегодня в горнило противостояния с Россией, замечает политолог.Речь при этом о войне в Европе на континенте, подчеркивает он: "Великобритания на своих островах пристроилась в эту конфигурацию... и для нее главное, чтобы все бушевало, города разрушались, и опять Европа лежала в руинах".Ради своих целей англичане инициировали "украинский" конфликт, и сегодня "взрывают" Украину, построили базы в Очакове, а теперь заминировали Одессу, добавил Шипилин. "Все, чтобы России сделать плохо. Для них абсолютно неприемлемая ситуация, когда Россия имеет возможность диктовать Европе как себя вести. А мы имеем сейчас такую возможность", – отметил политолог.Разумеется, волю Лондона продолжат исполнять и "англосаксонские выкормыши" вроде президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца, которые будут работать против собственных стран, сказал Шипилин.Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании сулит стране времена еще более тяжелые, чем прежде, из-за перспектив усугубления экономического кризиса.22 июня премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии, сообщив, что будет исполнять его обязанности до избрания преемника. Среди кандидатов – экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который также занимает проукраинские позиции. Выборы нового лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии начнутся 9 июля, преемника Кира Стармера изберут до возобновления работы парламента в сентябре.Монархом Соединенного Королевства с 8 сентября 2022 года является принц Уэльский Чарльз Филип Артур Маунтбаттен-Виндзор – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, умершей в возрасте 96 лет. Монарх взял имя Карл III.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия будет поставлять Украине обогащенный уранБудет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армииШумиха от оплеухи: эксперт об угрозах Британии Путину из-за российских подлодок
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павел шипилин, мнения, политика, в мире, россия, европа, великобритания
"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в Британии
Британия втягивает Россию в противостояние со всей Европой по приказу монарха – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым.
Великобритания втягивает Россию в войну с Европой по воле своего монарха, которая не менялась уже 250 лет. Ее исполняют все, в том числе "главный советник короны", которого для внешнего мира и "чтобы запудрить ему мозги демократией" называют премьер-министром. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин, комментируя недавнюю отставку британского премьера Кира Стармера.
По словам Шипилина, власть в Британии устроена не так, как англичане пытаются продемонстрировать миру.
"Они все время выпячивают премьер-министра – мужчину, женщину, там их было уже сколько, что запомнить-то невозможно всех. На самом деле должности премьер-министра в Великобритании не существует. Ее нет в природе, это "на экспорт" должность. А называется эта должность "главный советник короны", "главный советник Ее Величества" – было "ее", теперь "его", – сказал политолог.
Именно монарху принадлежит власть в Великобритании, то есть она не ритуальная, а вполне конкретная, и исполняют ее все, а значит, кто будет премьер-министром, совершенно не важно, подчеркнул Шипилин.
"Что бы этот премьер-министр ни думал, он присягнет монарху и будет исполнять его волю. А воля у британского монарха одна уже на протяжении 250 лет: Россия должна быть уничтожена. Это главная задача, и начиная с конца XVIII века она не изменялась. А какой при этом будет премьер-министр – это уже "рюшечки", – сказал политолог.
По словам эксперта, смена в Англии так называемых премьер-министров – это попытка "запудрить всем мозги": таким образом Великобритания – конституционная монархия без конституции – делает вид, что она – демократия. "И что такое лейбористская партия? Это официальная оппозиция ее величества. Но надо понимать, что никаких партийных конфликтов нет. Там все не так, как кажется", – добавил Шипилин.
Именно имперские амбиции и правят балом, причем не только в самой Великобритании, а во всей Европе, которую Лондон буквально кидает сегодня в горнило противостояния с Россией, замечает политолог.
Речь при этом о войне в Европе на континенте, подчеркивает он: "Великобритания на своих островах пристроилась в эту конфигурацию... и для нее главное, чтобы все бушевало, города разрушались, и опять Европа лежала в руинах".
"Великобритания совершенно не приемлет, если в Европе намечается более или менее спокойная жизнь. Только Германия получила нормальные углеводороды (из РФ – ред.), и стало это развиваться – для Великобритании это абсолютно неприемлемо. Германия с Францией начинает дружить – неприемлемо. Они делают все для того, чтобы разрушить мир в Европе. В своей тарелке Великобритания себя чувствует, когда Европе плохо, когда в Европе война", – сказал эксперт.
Ради своих целей англичане инициировали "украинский" конфликт, и сегодня "взрывают" Украину, построили базы в Очакове, а теперь заминировали Одессу, добавил Шипилин. "Все, чтобы России сделать плохо. Для них абсолютно неприемлемая ситуация, когда Россия имеет возможность диктовать Европе как себя вести. А мы имеем сейчас такую возможность", – отметил политолог.
Разумеется, волю Лондона продолжат исполнять и "англосаксонские выкормыши" вроде президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца, которые будут работать против собственных стран, сказал Шипилин.
"Вот до чего уже дошло. Ведь трансатлантизм, который они провозглашают как главную цель, работает против европейских стран... Поэтому, да, естественно, нас интересует, что происходит на Туманном Альбионе. Но мы не должны давать себя увлечь в обсуждение важных для любой страны, кроме Великобритании, нюансов, в том числе характера премьер-министра", – подытожил эксперт.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение
, что уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании сулит стране времена еще более тяжелые, чем прежде, из-за перспектив усугубления экономического кризиса.
22 июня премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии, сообщив, что будет исполнять его обязанности до избрания преемника. Среди кандидатов – экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который также занимает проукраинские позиции. Выборы нового лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии начнутся 9 июля, преемника Кира Стармера изберут до возобновления работы парламента в сентябре.
Монархом Соединенного Королевства с 8 сентября 2022 года является принц Уэльский Чарльз Филип Артур Маунтбаттен-Виндзор – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, умершей в возрасте 96 лет. Монарх взял имя Карл III.
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