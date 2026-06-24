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"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в Британии

"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в Британии - РИА Новости Крым, 24.06.2026

"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в Британии

Великобритания втягивает Россию в войну с Европой по воле своего монарха, которая не менялась уже 250 лет. Ее исполняют все, в том числе "главный советник... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T06:37

2026-06-24T06:37

2026-06-24T06:37

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Смена в Англии премьер-министров – это попытка "запудрить всем мозги" Смена в Англии премьер-министров – это попытка "запудрить всем мозги" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Великобритания втягивает Россию в войну с Европой по воле своего монарха, которая не менялась уже 250 лет. Ее исполняют все, в том числе "главный советник короны", которого для внешнего мира и "чтобы запудрить ему мозги демократией" называют премьер-министром. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, комментируя недавнюю отставку британского премьера Кира Стармера.По словам Шипилина, власть в Британии устроена не так, как англичане пытаются продемонстрировать миру."Они все время выпячивают премьер-министра – мужчину, женщину, там их было уже сколько, что запомнить-то невозможно всех. На самом деле должности премьер-министра в Великобритании не существует. Ее нет в природе, это "на экспорт" должность. А называется эта должность "главный советник короны", "главный советник Ее Величества" – было "ее", теперь "его", – сказал политолог.Именно монарху принадлежит власть в Великобритании, то есть она не ритуальная, а вполне конкретная, и исполняют ее все, а значит, кто будет премьер-министром, совершенно не важно, подчеркнул Шипилин.По словам эксперта, смена в Англии так называемых премьер-министров – это попытка "запудрить всем мозги": таким образом Великобритания – конституционная монархия без конституции – делает вид, что она – демократия. "И что такое лейбористская партия? Это официальная оппозиция ее величества. Но надо понимать, что никаких партийных конфликтов нет. Там все не так, как кажется", – добавил Шипилин.Именно имперские амбиции и правят балом, причем не только в самой Великобритании, а во всей Европе, которую Лондон буквально кидает сегодня в горнило противостояния с Россией, замечает политолог.Речь при этом о войне в Европе на континенте, подчеркивает он: "Великобритания на своих островах пристроилась в эту конфигурацию... и для нее главное, чтобы все бушевало, города разрушались, и опять Европа лежала в руинах".Ради своих целей англичане инициировали "украинский" конфликт, и сегодня "взрывают" Украину, построили базы в Очакове, а теперь заминировали Одессу, добавил Шипилин. "Все, чтобы России сделать плохо. Для них абсолютно неприемлемая ситуация, когда Россия имеет возможность диктовать Европе как себя вести. А мы имеем сейчас такую возможность", – отметил политолог.Разумеется, волю Лондона продолжат исполнять и "англосаксонские выкормыши" вроде президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца, которые будут работать против собственных стран, сказал Шипилин.Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании сулит стране времена еще более тяжелые, чем прежде, из-за перспектив усугубления экономического кризиса.22 июня премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии, сообщив, что будет исполнять его обязанности до избрания преемника. Среди кандидатов – экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который также занимает проукраинские позиции. Выборы нового лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии начнутся 9 июля, преемника Кира Стармера изберут до возобновления работы парламента в сентябре.Монархом Соединенного Королевства с 8 сентября 2022 года является принц Уэльский Чарльз Филип Артур Маунтбаттен-Виндзор – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, умершей в возрасте 96 лет. Монарх взял имя Карл III.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия будет поставлять Украине обогащенный уранБудет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армииШумиха от оплеухи: эксперт об угрозах Британии Путину из-за российских подлодок

https://crimea.ria.ru/20260623/vo-vtoruyu-mirovuyu-byli-khitree--evropa-sbrosila-maski-i-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1157059383.html

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павел шипилин, мнения, политика, в мире, россия, европа, великобритания