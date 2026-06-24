https://crimea.ria.ru/20260624/energetiki-kryma-pereshli-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nepogody-1157134718.html

Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T15:13

2026-06-24T15:13

2026-06-24T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщили в "Крымэнерго".24 июня в Крыму объявлено экстренное предупреждение. В регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 17 м/с.24 июня сообщалось, что в городах Евпатория, Саки, Джанкой, а также в Джанкойском и Сакском районах пропал свет из-за технарушения в сетях. Кроме того, ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.В городе отменили работу троллейбусов и изменили маршруты автобусов, а также перевели детские сады на особый режим работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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