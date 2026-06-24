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Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T15:13
2026-06-24T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщили в "Крымэнерго".24 июня в Крыму объявлено экстренное предупреждение. В регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 17 м/с.24 июня сообщалось, что в городах Евпатория, Саки, Джанкой, а также в Джанкойском и Сакском районах пропал свет из-за технарушения в сетях. Кроме того, ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.В городе отменили работу троллейбусов и изменили маршруты автобусов, а также перевели детские сады на особый режим работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за экстренного штормового

15:13 24.06.2026 (обновлено: 15:16 24.06.2026)
 
© КрымэнергоЭнергосистема Крыма
Энергосистема Крыма
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
24 июня в Крыму объявлено экстренное предупреждение. В регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 17 м/с.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. На предприятии действует режим повышенной готовности", - сказано в сообщении.
24 июня сообщалось, что в городах Евпатория, Саки, Джанкой, а также в Джанкойском и Сакском районах пропал свет из-за технарушения в сетях. Кроме того, ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.
В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.
В городе отменили работу троллейбусов и изменили маршруты автобусов, а также перевели детские сады на особый режим работы.
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Заголовок открываемого материала
15:13Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
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