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Электроснабжение Херсонской области восстановлено - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Электроснабжение Херсонской области восстановлено
Электроснабжение Херсонской области восстановлено - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Электроснабжение Херсонской области восстановлено
В Херсонской области восстановили электроснабжение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T08:12
2026-06-24T08:13
владимир сальдо
херсонская область
отключение электроэнергии в крыму
электричество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области восстановили электроснабжение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он поблагодарил энергетиков за оперативную и профессиональную работу, отметив, что специалисты действовали четко, "несмотря на сохраняющуюся опасность".Утром в среду все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены.Ранее сообщалось, что Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, отключение электроэнергии в крыму, электричество, новости
Электроснабжение Херсонской области восстановлено

Электроснабжение Херсонской области полностью восстановили

08:12 24.06.2026 (обновлено: 08:13 24.06.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП в Херсонской области
ЛЭП в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области восстановили электроснабжение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Он поблагодарил энергетиков за оперативную и профессиональную работу, отметив, что специалисты действовали четко, "несмотря на сохраняющуюся опасность".
Утром в среду все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены.
Ранее сообщалось, что Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре города.
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Владимир СальдоХерсонская областьОтключение электроэнергии в КрымуЭлектричествоНовости
 
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