https://crimea.ria.ru/20260624/elektrosnabzhenie-khersonskoy-oblasti-vosstanovleno-1157120094.html

Электроснабжение Херсонской области восстановлено

Электроснабжение Херсонской области восстановлено - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Электроснабжение Херсонской области восстановлено

В Херсонской области восстановили электроснабжение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T08:12

2026-06-24T08:12

2026-06-24T08:13

владимир сальдо

херсонская область

отключение электроэнергии в крыму

электричество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области восстановили электроснабжение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он поблагодарил энергетиков за оперативную и профессиональную работу, отметив, что специалисты действовали четко, "несмотря на сохраняющуюся опасность".Утром в среду все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены.Ранее сообщалось, что Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, отключение электроэнергии в крыму, электричество, новости