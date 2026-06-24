https://crimea.ria.ru/20260624/elektrosnabzhenie-khersonskoy-oblasti-vosstanovleno-1157120094.html
Электроснабжение Херсонской области восстановлено
Электроснабжение Херсонской области восстановлено - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Электроснабжение Херсонской области восстановлено
В Херсонской области восстановили электроснабжение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T08:12
2026-06-24T08:12
2026-06-24T08:13
владимир сальдо
херсонская область
отключение электроэнергии в крыму
электричество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области восстановили электроснабжение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он поблагодарил энергетиков за оперативную и профессиональную работу, отметив, что специалисты действовали четко, "несмотря на сохраняющуюся опасность".Утром в среду все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены.Ранее сообщалось, что Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир сальдо, херсонская область, отключение электроэнергии в крыму, электричество, новости
Электроснабжение Херсонской области восстановлено
Электроснабжение Херсонской области полностью восстановили
08:12 24.06.2026 (обновлено: 08:13 24.06.2026)