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Движение электричек на участке Саки – Евпатория восстановлено
Движение электричек на участке Саки – Евпатория восстановлено - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Движение электричек на участке Саки – Евпатория восстановлено
Движение пригородных поездов на участке Саки – Евпатория, приостановленное ранее в среду, восстановлено. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T16:34
2026-06-24T16:34
2026-06-24T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Движение пригородных поездов на участке Саки – Евпатория, приостановленное ранее в среду, восстановлено. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Движение пригородных поездов в Крыму на участке Саки – Евпатория приостановили в среду около 11 часов утра.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно онлайн. Телефон Горячей линии ЮППК: 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.Пригородный поезд №6645/6646 сообщением Симферополь – Евпатория, который в данный момент находится в пути, проследует до конечной станции Евпатория-Курорт, уточняет перевозчик.Поезд №7204/7203 сообщением Севастополь – Евпатория отправлением из Севастополя в 11:18 будет следовать до станции Саки.Поезд №6678 сообщением Евпатория – Симферополь отправился от станции Саки в 15:07.Во вторник сообщалось, что 24, 25, 26 и 27 июня поезда № 008 и № 068 отправятся из Керчи раньше графика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на летоКак в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправленияРасписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма – изменение маршрута
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новости крыма, крымская железная дорога (кжд), электричка, саки, евпатория
Движение электричек на участке Саки – Евпатория восстановлено
Пригородное ж/д-сообщение на участке Саки – Евпатория восстановлено – ЮППК
16:34 24.06.2026 (обновлено: 16:58 24.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Движение пригородных поездов на участке Саки – Евпатория, приостановленное ранее в среду, восстановлено. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Движение пригородных поездов в Крыму на участке Саки – Евпатория приостановили в среду около 11 часов утра.
"Движение пригородных поездов на участке Саки – Евпатория – Саки восстановлено в полном объеме. Все пригородные поезда сообщением Симферополь – Евпатория – Симферополь и Севастополь – Евпатория – Севастополь курсируют по полному маршруту", – проинформировали в компании.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно онлайн.
Телефон Горячей линии ЮППК: 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.
Пригородный поезд №6645/6646 сообщением Симферополь – Евпатория, который в данный момент находится в пути, проследует до конечной станции Евпатория-Курорт, уточняет перевозчик.
Поезд №7204/7203 сообщением Севастополь – Евпатория отправлением из Севастополя в 11:18 будет следовать до станции Саки.
Поезд №6678 сообщением Евпатория – Симферополь отправился от станции Саки в 15:07.
Во вторник сообщалось, что 24, 25, 26 и 27 июня поезда № 008 и № 068 отправятся из Керчи раньше графика.
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