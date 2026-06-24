https://crimea.ria.ru/20260624/dvizhenie-elektrichek-na-uchastke-saki--evpatoriya-chastichno-vosstanovleno-1157137715.html

Движение электричек на участке Саки – Евпатория восстановлено

Движение электричек на участке Саки – Евпатория восстановлено - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Движение электричек на участке Саки – Евпатория восстановлено

Движение пригородных поездов на участке Саки – Евпатория, приостановленное ранее в среду, восстановлено. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T16:34

2026-06-24T16:34

2026-06-24T16:58

новости крыма

крымская железная дорога (кжд)

электричка

саки

евпатория

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139020080_97:479:864:910_1920x0_80_0_0_293311fcad7b463691df8332a9756578.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Движение пригородных поездов на участке Саки – Евпатория, приостановленное ранее в среду, восстановлено. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Движение пригородных поездов в Крыму на участке Саки – Евпатория приостановили в среду около 11 часов утра.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно онлайн. Телефон Горячей линии ЮППК: 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.Пригородный поезд №6645/6646 сообщением Симферополь – Евпатория, который в данный момент находится в пути, проследует до конечной станции Евпатория-Курорт, уточняет перевозчик.Поезд №7204/7203 сообщением Севастополь – Евпатория отправлением из Севастополя в 11:18 будет следовать до станции Саки.Поезд №6678 сообщением Евпатория – Симферополь отправился от станции Саки в 15:07.Во вторник сообщалось, что 24, 25, 26 и 27 июня поезда № 008 и № 068 отправятся из Керчи раньше графика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на летоКак в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправленияРасписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма – изменение маршрута

саки

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крымская железная дорога (кжд), электричка, саки, евпатория