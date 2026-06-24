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Два человека ранены после ночной атаки на Севастополь - ПВО сбила 70 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Два человека ранены после ночной атаки на Севастополь - ПВО сбила 70 беспилотников
Два человека ранены после ночной атаки на Севастополь - ПВО сбила 70 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Два человека ранены после ночной атаки на Севастополь - ПВО сбила 70 беспилотников
В Севастополе военные в ходе отражения атак ВСУ ночью и утром в среду сбили 70 вражеских беспилотников, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T09:25
2026-06-24T09:31
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные в ходе отражения атак ВСУ ночью и утром в среду сбили 70 вражеских беспилотников, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, на данный момент известно о точечных повреждениях в нескольких многоквартирных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, загорелся приемник газового котла. Пожар удалось быстро локализовать. На место оперативно были отправлены сотрудники МЧС и специалисты газовой службы, добавил Развожаев. Также зафиксированы повреждения семи частных домов в разных районах города. Там произошли локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. Кроме того, из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано шесть возгораний сухой травы. Прокуратура Севастополя контролирует проведение работ по устранению последствий атаки БПЛА. На контроле находится соблюдение прав граждан, восстановление подачи электроснабжения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Все экстренные службы находятся в полной готовности. В связи с ситуацией детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспортаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад и север Крыма обесточеныПутин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Два человека ранены после ночной атаки на Севастополь - ПВО сбила 70 беспилотников

Над Севастополем ночью и утром сбили 70 украинских БПЛА - двое раненых

09:25 24.06.2026 (обновлено: 09:31 24.06.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные в ходе отражения атак ВСУ ночью и утром в среду сбили 70 вражеских беспилотников, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Сбито 70 БПЛА. Пострадали два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.

По словам губернатора, на данный момент известно о точечных повреждениях в нескольких многоквартирных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов.
В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, загорелся приемник газового котла. Пожар удалось быстро локализовать. На место оперативно были отправлены сотрудники МЧС и специалисты газовой службы, добавил Развожаев.
Также зафиксированы повреждения семи частных домов в разных районах города. Там произошли локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады.
Кроме того, из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано шесть возгораний сухой травы.
Прокуратура Севастополя контролирует проведение работ по устранению последствий атаки БПЛА. На контроле находится соблюдение прав граждан, восстановление подачи электроснабжения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Все экстренные службы находятся в полной готовности. В связи с ситуацией детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспорта
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