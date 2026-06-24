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Детские сады Севастополя перешли на особый режим работы
Детские сады Севастополя перешли на особый режим работы - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Детские сады Севастополя перешли на особый режим работы
Детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы из-за ситуации в энергосистеме, родителей просят по возможности оставить детей дома. Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T07:13
2026-06-24T07:13
2026-06-24T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы из-за ситуации в энергосистеме, родителей просят по возможности оставить детей дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее руководитель региона. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.Дошкольные учреждения Северной стороны, Инкермана и Орлиного продолжают работу в штатном режиме. В остальных районах города детсады работают в режиме дежурных групп, уточнил губернатор.Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Детские сады Севастополя перешли на особый режим работы
В Севастополе детсады переведены на особый режим работы из-за ситуации в энергосистеме