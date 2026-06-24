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Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео
Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео
Бойцы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ захватили важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав сеть... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T11:01
2026-06-24T11:01
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
запорожская область
потери всу
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ захватили важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав сеть блиндажей противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как рассказали в ведомстве, в ходе воздушной разведки переднего края операторы БПЛА обнаружили протяженную сеть блиндажей опорного пункта украинских боевиков. Наблюдение за противником показало, что в укрытиях находится значительное количество личного состава противника."Своевременно вскрыв замысел врага, готовившего контратаку с этого рубежа, командование приняло решение на нанесение упреждающего огневого поражения, захвата и зачистки опорного пункта противника", – сообщили в Минобороны.Операторы ударных FPV-дронов точными ударами уничтожили основные огневые точки и подавили позиции украинских боевиков. После этого штурмовые группы ликвидировали оставшиеся силы противника, отказавшиеся сдаться. Зачистив блиндажи, штурмовики закрепились на позициях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную техникуШтурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном ЛиманеБои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", запорожская область, потери всу , видео, видео
Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео

Бойцы группировки "Днепр" захватили важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении

11:01 24.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ захватили важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав сеть блиндажей противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Штурмовые подразделения Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" захватили важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Благодаря синхронной работе операторов разведывательных, ударных FPV-дронов и штурмовых групп была ликвидирована сеть блиндажей с живой силой ВСУ в укрытиях", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, в ходе воздушной разведки переднего края операторы БПЛА обнаружили протяженную сеть блиндажей опорного пункта украинских боевиков. Наблюдение за противником показало, что в укрытиях находится значительное количество личного состава противника.
"Своевременно вскрыв замысел врага, готовившего контратаку с этого рубежа, командование приняло решение на нанесение упреждающего огневого поражения, захвата и зачистки опорного пункта противника", – сообщили в Минобороны.
Операторы ударных FPV-дронов точными ударами уничтожили основные огневые точки и подавили позиции украинских боевиков. После этого штурмовые группы ликвидировали оставшиеся силы противника, отказавшиеся сдаться. Зачистив блиндажи, штурмовики закрепились на позициях.
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