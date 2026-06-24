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Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео

Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео

Бойцы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ захватили важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав сеть... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T11:01

2026-06-24T11:01

2026-06-24T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ захватили важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав сеть блиндажей противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как рассказали в ведомстве, в ходе воздушной разведки переднего края операторы БПЛА обнаружили протяженную сеть блиндажей опорного пункта украинских боевиков. Наблюдение за противником показало, что в укрытиях находится значительное количество личного состава противника."Своевременно вскрыв замысел врага, готовившего контратаку с этого рубежа, командование приняло решение на нанесение упреждающего огневого поражения, захвата и зачистки опорного пункта противника", – сообщили в Минобороны.Операторы ударных FPV-дронов точными ударами уничтожили основные огневые точки и подавили позиции украинских боевиков. После этого штурмовые группы ликвидировали оставшиеся силы противника, отказавшиеся сдаться. Зачистив блиндажи, штурмовики закрепились на позициях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную техникуШтурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном ЛиманеБои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", запорожская область, потери всу , видео, видео