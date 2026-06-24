Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой
Мобильные огневые группы бойцов "Днепра" уничтожают ударные беспилотники ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из охотничьих ружей и автоматов с оптическими прицелами и приборами ночного видения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Военнослужащие одного из мотострелковых полков 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" организовали круглосуточную защиту своих позиций от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. С целью уничтожения беспилотников противника в каждом мотострелковом полку объединения созданы мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные автоматическим оружием и охотничьими ружьями с оптическими прицелами и приборами ночного видения", – говорится в сообщении.
Особое внимание военные обращают на расположение и маскировку огневых точек относительно друга. На наиболее опасных участках огневые точки развернуты в боевой порядок, состоящий из нескольких линий обороны, уточнили в ведомстве.
Мобильные огневые группировки размещают в кузовах автомобилей, многие имеют на вооружении спаренные установки. Также для борьбы с вражескими дронами-разведчиками самолетного типа, огневые группы комплектуются FPV-дронами, которые работают как дроны-перехватчики.
Как ранее сообщали в Минобороны, удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке.
Накануне сообщалось, что в Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают активное наступление и сминают вражеские подразделения. А инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют подъездные пути и дороги для продвижения российских войск на Ореховском направлении.
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