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Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой
Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой
Мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T20:54
2026-06-24T20:54
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
видео
группировка войск "днепр"
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из охотничьих ружей и автоматов с оптическими прицелами и приборами ночного видения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Особое внимание военные обращают на расположение и маскировку огневых точек относительно друга. На наиболее опасных участках огневые точки развернуты в боевой порядок, состоящий из нескольких линий обороны, уточнили в ведомстве.Мобильные огневые группировки размещают в кузовах автомобилей, многие имеют на вооружении спаренные установки. Также для борьбы с вражескими дронами-разведчиками самолетного типа, огневые группы комплектуются FPV-дронами, которые работают как дроны-перехватчики.Как ранее сообщали в Минобороны, удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке.Накануне сообщалось, что в Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают активное наступление и сминают вражеские подразделения. А инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют подъездные пути и дороги для продвижения российских войск на Ореховском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную техникуКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт"Калашников" разработал уникальный комплекс-носитель дронов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), видео, группировка войск "днепр", армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео
Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой

Мобильные огневые группы бойцов "Днепра" уничтожают ударные беспилотники ВСУ

20:54 24.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из охотничьих ружей и автоматов с оптическими прицелами и приборами ночного видения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Военнослужащие одного из мотострелковых полков 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" организовали круглосуточную защиту своих позиций от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. С целью уничтожения беспилотников противника в каждом мотострелковом полку объединения созданы мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные автоматическим оружием и охотничьими ружьями с оптическими прицелами и приборами ночного видения", говорится в сообщении.
Особое внимание военные обращают на расположение и маскировку огневых точек относительно друга. На наиболее опасных участках огневые точки развернуты в боевой порядок, состоящий из нескольких линий обороны, уточнили в ведомстве.
Мобильные огневые группировки размещают в кузовах автомобилей, многие имеют на вооружении спаренные установки. Также для борьбы с вражескими дронами-разведчиками самолетного типа, огневые группы комплектуются FPV-дронами, которые работают как дроны-перехватчики.
Как ранее сообщали в Минобороны, удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке.
Накануне сообщалось, что в Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают активное наступление и сминают вражеские подразделения. А инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют подъездные пути и дороги для продвижения российских войск на Ореховском направлении.
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