https://crimea.ria.ru/20260624/boytsy-dnepra-sbivayut-drony-vsu-iz-ruzhey-i-avtomatov-s-optikoy-1157124261.html

Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой

Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой

Мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T20:54

2026-06-24T20:54

2026-06-24T20:54

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

видео

группировка войск "днепр"

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из охотничьих ружей и автоматов с оптическими прицелами и приборами ночного видения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Особое внимание военные обращают на расположение и маскировку огневых точек относительно друга. На наиболее опасных участках огневые точки развернуты в боевой порядок, состоящий из нескольких линий обороны, уточнили в ведомстве.Мобильные огневые группировки размещают в кузовах автомобилей, многие имеют на вооружении спаренные установки. Также для борьбы с вражескими дронами-разведчиками самолетного типа, огневые группы комплектуются FPV-дронами, которые работают как дроны-перехватчики.Как ранее сообщали в Минобороны, удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке.Накануне сообщалось, что в Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают активное наступление и сминают вражеские подразделения. А инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют подъездные пути и дороги для продвижения российских войск на Ореховском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную техникуКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт"Калашников" разработал уникальный комплекс-носитель дронов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), видео, группировка войск "днепр", армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео