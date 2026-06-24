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Атмосферный фронтальный раздел в Крыму: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Атмосферный фронтальный раздел в Крыму: чего ждать от погоды в среду
Атмосферный фронтальный раздел в Крыму: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Атмосферный фронтальный раздел в Крыму: чего ждать от погоды в среду
В среду на погоду в Крыму будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В среду на погоду в Крыму будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +21, днем от +28 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260623/v-krymu-vvodyat-osobyy-protivopozharnyy-rezhim---chto-eto-znachit-1157097412.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Атмосферный фронтальный раздел в Крыму: чего ждать от погоды в среду

В Крыму в среду до +32 градусов и днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди

00:01 24.06.2026
 
© РИА Новости КрымГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В среду на погоду в Крыму будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, в горах +13…+15, днем +28…+32 градуса, в горах +20…+25", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +21, днем от +28 до +32 градусов.
В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Атмосферный фронтальный раздел в Крыму: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 24 июня
23:40В Крыму работает ПВО
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