https://crimea.ria.ru/20260624/atmosfernyy-frontalnyy-razdel-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-v-sredu-1157044807.html

Атмосферный фронтальный раздел в Крыму: чего ждать от погоды в среду

Атмосферный фронтальный раздел в Крыму: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Атмосферный фронтальный раздел в Крыму: чего ждать от погоды в среду

В среду на погоду в Крыму будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T00:01

2026-06-24T00:01

2026-06-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В среду на погоду в Крыму будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +21, днем от +28 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260623/v-krymu-vvodyat-osobyy-protivopozharnyy-rezhim---chto-eto-znachit-1157097412.html

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алушта

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судак

феодосия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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