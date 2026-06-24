https://crimea.ria.ru/20260624/ataka-desyatkov-dronov-vsu-na-sevastopol-i-pereboi-so-svetom-v-krymu-glavnoe-za-den-1157143860.html

Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день

Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день

Десятки беспилотников ВСУ атаковали Севастополь. Перебои со светом в Крыму. При атаке ВСУ на Нижегородскую область два человека погибли и двое ранены. Россия не РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T22:30

2026-06-24T22:30

2026-06-24T22:30

новости крыма

новости севастополя

крым

севастополь

новости

россия

в мире

главное за день

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/21/1117792125_156:43:526:251_1920x0_80_0_0_d1135fba1dbfcaabe39a748749c1bb6e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Десятки беспилотников ВСУ атаковали Севастополь. Перебои со светом в Крыму. При атаке ВСУ на Нижегородскую область два человека погибли и двое ранены. Россия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров. Госдума России одобрила сохранение порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС и приняла закон о сокращенной рабочей неделе для ветеранов СВО с инвалидностью. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на Севастополь и ее последствияВ ночь на среду ВСУ десятками беспилотников атаковали Севастополь. Два человека получили ранения. Город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии, проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. В течение дня боевики предпринимали новые атаки, которые были отражены. Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, и пока прогнозировать развитие ситуации сложно, однако не следует поддаваться панике, поскольку это и есть главная цель киевского режима, прокомментировал ситуацию Развожаев.Ситуация с электроэнергией в КрымуВ Евпатории, Саках, Джанкое, а также в Джанкойском и Сакском районах были зафиксированы отключения света.Также частично были обесточены ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты. Света не было у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.Нарушена высоковольтная система, что не дает перейти на графики отключения электроэнергии.Удар ВСУ по Нижегородской областиДва мирных жителя погибли и еще двое ранены при атаке ВСУ на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.Повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет.Прекращение огня ради переговоровРоссия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров и не позволит жульничать с собой в ходе диалога по урегулированию. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".Лавров подчеркнул, что Россия к переговорам готова, но "жульничать уже с собой не позволит".Новые законы Госдумы РоссииГосдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому до 2030 года сохраняется порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. До этого предполагалось, что в следующем году порог доходов составит 15 миллионов, еще через год – 10 миллионов рублей.Также Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260624/iz-ukrainskogo-prigranichya-evakuiruyut-lyudey-1157144162.html

https://crimea.ria.ru/20260624/ukraina-prosit-deneg-u-raznykh-stran-na-energoobespechenie-1157140054.html

https://crimea.ria.ru/20260624/na-kubani-razbilsya-vertolet-1157140426.html

https://crimea.ria.ru/20260624/izyatie-rossiyskikh-aktivov--kak-otvetit-moskva-1157140901.html

https://crimea.ria.ru/20260624/voenkory-rossii-segodnya-riskuyut-zhiznyu-radi-pravdy--margarita-simonyan-1157136350.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день