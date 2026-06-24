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Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день
Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день
Десятки беспилотников ВСУ атаковали Севастополь. Перебои со светом в Крыму. При атаке ВСУ на Нижегородскую область два человека погибли и двое ранены. Россия не РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T22:30
2026-06-24T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Десятки беспилотников ВСУ атаковали Севастополь. Перебои со светом в Крыму. При атаке ВСУ на Нижегородскую область два человека погибли и двое ранены. Россия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров. Госдума России одобрила сохранение порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС и приняла закон о сокращенной рабочей неделе для ветеранов СВО с инвалидностью. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на Севастополь и ее последствияВ ночь на среду ВСУ десятками беспилотников атаковали Севастополь. Два человека получили ранения. Город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии, проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. В течение дня боевики предпринимали новые атаки, которые были отражены. Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, и пока прогнозировать развитие ситуации сложно, однако не следует поддаваться панике, поскольку это и есть главная цель киевского режима, прокомментировал ситуацию Развожаев.Ситуация с электроэнергией в КрымуВ Евпатории, Саках, Джанкое, а также в Джанкойском и Сакском районах были зафиксированы отключения света.Также частично были обесточены ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты. Света не было у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.Нарушена высоковольтная система, что не дает перейти на графики отключения электроэнергии.Удар ВСУ по Нижегородской областиДва мирных жителя погибли и еще двое ранены при атаке ВСУ на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.Повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет.Прекращение огня ради переговоровРоссия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров и не позволит жульничать с собой в ходе диалога по урегулированию. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".Лавров подчеркнул, что Россия к переговорам готова, но "жульничать уже с собой не позволит".Новые законы Госдумы РоссииГосдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому до 2030 года сохраняется порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. До этого предполагалось, что в следующем году порог доходов составит 15 миллионов, еще через год – 10 миллионов рублей.Также Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день

Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и ситуация со светом в Крыму – главное за день

22:30 24.06.2026
 
© РИА Новости КрымПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Десятки беспилотников ВСУ атаковали Севастополь. Перебои со светом в Крыму. При атаке ВСУ на Нижегородскую область два человека погибли и двое ранены. Россия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров. Госдума России одобрила сохранение порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС и приняла закон о сокращенной рабочей неделе для ветеранов СВО с инвалидностью.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на Севастополь и ее последствия

В ночь на среду ВСУ десятками беспилотников атаковали Севастополь. Два человека получили ранения. Город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии, проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. В течение дня боевики предпринимали новые атаки, которые были отражены. Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, и пока прогнозировать развитие ситуации сложно, однако не следует поддаваться панике, поскольку это и есть главная цель киевского режима, прокомментировал ситуацию Развожаев.
Эвакуация - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
19:27
Из украинского приграничья эвакуируют людей

Ситуация с электроэнергией в Крыму

В Евпатории, Саках, Джанкое, а также в Джанкойском и Сакском районах были зафиксированы отключения света.
Также частично были обесточены ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты. Света не было у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.
Нарушена высоковольтная система, что не дает перейти на графики отключения электроэнергии.
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
19:09
Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение

Удар ВСУ по Нижегородской области

Два мирных жителя погибли и еще двое ранены при атаке ВСУ на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет.
Вертолет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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На Кубани разбился вертолет

Прекращение огня ради переговоров

Россия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров и не позволит жульничать с собой в ходе диалога по урегулированию. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Лавров подчеркнул, что Россия к переговорам готова, но "жульничать уже с собой не позволит".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
17:54
Изъятие российских активов – как ответит Москва

Новые законы Госдумы России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому до 2030 года сохраняется порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. До этого предполагалось, что в следующем году порог доходов составит 15 миллионов, еще через год – 10 миллионов рублей.
Также Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО.
Главный редактор Международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
16:01
Военкоры "России сегодня" рискуют жизнью ради правды – Маргарита Симоньян
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23:06Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
22:30Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день
22:01Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня
21:52Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ
21:31Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение
21:08Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память
20:54Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой
20:39245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:27Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света
20:11В Саках выключат уличное освещение и фонтаны
19:55Отключения света: как сэкономить электричество и уберечь электроприборы
19:40Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка
19:27Из украинского приграничья эвакуируют людей
19:09Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение
18:52В Крыму 25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи
18:28Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин
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