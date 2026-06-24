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Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
Армия России освободила Иволжанское в Сумской области - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T12:26
2026-06-24T12:26
2026-06-24T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Освобождение Иволжанского способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья и укреплению позиций на Сумском направлении, отметили в ведомстве.Ранее российские войска освободили Юровку и Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронтаБои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНРВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, сумская область, украина
Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области