https://crimea.ria.ru/20260624/armiya-rossii-osvobodila-ivolzhanskoe-v-sumskoy-oblasti-1157128885.html

Армия России освободила Иволжанское в Сумской области

Армия России освободила Иволжанское в Сумской области - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Армия России освободила Иволжанское в Сумской области

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T12:26

2026-06-24T12:26

2026-06-24T12:26

новости сво

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вооруженные силы россии

сумская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Освобождение Иволжанского способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья и укреплению позиций на Сумском направлении, отметили в ведомстве.Ранее российские войска освободили Юровку и Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронтаБои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНРВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию

сумская область

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, сумская область, украина