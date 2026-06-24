https://crimea.ria.ru/20260624/aksenov-nazval-krym-obschim-domom-dlya-predstaviteley-raznykh-narodov-1157126956.html

Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов

Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов

Крым является общим домом для представителей разных народов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T11:48

2026-06-24T11:48

2026-06-24T11:48

сергей аксенов

крым

крым многонациональный

депортация из крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/19/1139113183_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_f9ca2913369c45643657df1b000e0258.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Крым является общим домом для представителей разных народов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков.Он уточнил, что указ президента России "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" стал прочной основой государственной национальной политики в республике.24 июня 1944 года – трагическая дата для крымских болгар, армян и греков. В этот день началась их депортация с территории полуострова. Аналогичным мерам ранее подверглись крымские татары, немцы, итальянцы и другие народы. Выселение народов с территории полуострова стало одной из самых мрачных и трагических страниц в истории СССР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму соблюдают равные права крымских татар и всех народов полуостроваТема депортации народов Крыма не подлежит политизации – экспертИм дали десять минут на сборы и выслали: депортация народов Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, крым многонациональный, депортация из крыма, общество