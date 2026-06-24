Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов
После возвращения Крыма в РФ сделан важнейший шаг к исторической справедливости - Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Крым является общим домом для представителей разных народов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков.
"Эта трагедия остается общей болью для всех крымчан. После воссоединения Крыма с Россией был сделан важнейший шаг к восстановлению исторической справедливости", - отметил Аксенов.
Он уточнил, что указ президента России "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" стал прочной основой государственной национальной политики в республике.
"Крым – это общий дом для представителей разных народов. Наша сила – в единстве и любви к нашей малой родине и великому Отечеству, России", – подчеркнул глава Крыма.
24 июня 1944 года – трагическая дата для крымских болгар, армян и греков. В этот день началась их депортация с территории полуострова. Аналогичным мерам ранее подверглись крымские татары, немцы, итальянцы и другие народы. Выселение народов с территории полуострова стало одной из самых мрачных и трагических страниц в истории СССР.
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