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Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов
Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов
Крым является общим домом для представителей разных народов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T11:48
2026-06-24T11:48
сергей аксенов
крым
крым многонациональный
депортация из крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Крым является общим домом для представителей разных народов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков.Он уточнил, что указ президента России "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" стал прочной основой государственной национальной политики в республике.24 июня 1944 года – трагическая дата для крымских болгар, армян и греков. В этот день началась их депортация с территории полуострова. Аналогичным мерам ранее подверглись крымские татары, немцы, итальянцы и другие народы. Выселение народов с территории полуострова стало одной из самых мрачных и трагических страниц в истории СССР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму соблюдают равные права крымских татар и всех народов полуостроваТема депортации народов Крыма не подлежит политизации – экспертИм дали десять минут на сборы и выслали: депортация народов Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сергей аксенов, крым, крым многонациональный, депортация из крыма, общество
Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов

После возвращения Крыма в РФ сделан важнейший шаг к исторической справедливости - Аксенов

11:48 24.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Крым является общим домом для представителей разных народов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков.
"Эта трагедия остается общей болью для всех крымчан. После воссоединения Крыма с Россией был сделан важнейший шаг к восстановлению исторической справедливости", - отметил Аксенов.
Он уточнил, что указ президента России "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" стал прочной основой государственной национальной политики в республике.

"Крым – это общий дом для представителей разных народов. Наша сила – в единстве и любви к нашей малой родине и великому Отечеству, России", – подчеркнул глава Крыма.

24 июня 1944 года – трагическая дата для крымских болгар, армян и греков. В этот день началась их депортация с территории полуострова. Аналогичным мерам ранее подверглись крымские татары, немцы, итальянцы и другие народы. Выселение народов с территории полуострова стало одной из самых мрачных и трагических страниц в истории СССР.
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Сергей АксеновКрымКрым многонациональныйДепортация из КрымаОбщество
 
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