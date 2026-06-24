https://crimea.ria.ru/20260624/323-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-regionami-za-noch-1157119660.html

323 беспилотника сбили над Крымом и регионами за ночь

323 беспилотника сбили над Крымом и регионами за ночь - РИА Новости Крым, 24.06.2026

323 беспилотника сбили над Крымом и регионами за ночь

В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Россию. Под прицелом вражеских дронов был в том числе Крым, а также... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T07:28

2026-06-24T07:28

2026-06-24T07:32

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_0d942c29b005d747ffcda41fedbb40ea.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Россию. Под прицелом вражеских дронов был в том числе Крым, а также Черное и Азовское моря. Об этом сообщает Минобороны.Удары отбивались над Крымом, Кубанью, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.В городе отменили работу троллейбусов и пяти автобусных маршрутов, а также перевели детские сады на особый режим работы. Утром в регионе снова звучат сирены. Военные уже сбили три дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво