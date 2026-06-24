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323 беспилотника сбили над Крымом и регионами за ночь - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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323 беспилотника сбили над Крымом и регионами за ночь
323 беспилотника сбили над Крымом и регионами за ночь - РИА Новости Крым, 24.06.2026
323 беспилотника сбили над Крымом и регионами за ночь
В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Россию. Под прицелом вражеских дронов был в том числе Крым, а также... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T07:28
2026-06-24T07:32
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Россию. Под прицелом вражеских дронов был в том числе Крым, а также Черное и Азовское моря. Об этом сообщает Минобороны.Удары отбивались над Крымом, Кубанью, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.В городе отменили работу троллейбусов и пяти автобусных маршрутов, а также перевели детские сады на особый режим работы. Утром в регионе снова звучат сирены. Военные уже сбили три дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво
323 беспилотника сбили над Крымом и регионами за ночь

Над Крымом и 19 регионами за ночь уничтожили 323 беспилотника ВСУ

07:28 24.06.2026 (обновлено: 07:32 24.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Россию. Под прицелом вражеских дронов был в том числе Крым, а также Черное и Азовское моря. Об этом сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Удары отбивались над Крымом, Кубанью, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.
В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.
В городе отменили работу троллейбусов и пяти автобусных маршрутов, а также перевели детские сады на особый режим работы.
Утром в регионе снова звучат сирены. Военные уже сбили три дрона.
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Заголовок открываемого материала
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07:28323 беспилотника сбили над Крымом и регионами за ночь
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