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245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 24.06.2026
245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО за 13 часов уничтожили 245 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО за 13 часов уничтожили 245 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России."В период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских дронов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Севастополе военные в ходе отражения атак ВСУ ночью и утром в среду сбили 70 вражеских беспилотников, пострадали два человека.Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Все экстренные службы находятся в полной готовности. В связи с ситуацией детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспортаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад и север Крыма обесточеныПутин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
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96
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министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), украина, срочные новости крыма
245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

20:39 24.06.2026 (обновлено: 20:46 24.06.2026)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО за 13 часов уничтожили 245 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
"В период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских дронов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе военные в ходе отражения атак ВСУ ночью и утром в среду сбили 70 вражеских беспилотников, пострадали два человека.
Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Все экстренные службы находятся в полной готовности. В связи с ситуацией детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспорта
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Министерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)УкраинаСрочные новости Крыма
 
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