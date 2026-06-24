https://crimea.ria.ru/20260624/180-krymskikh-veteranov-svo-besplatno-proshli-lechenie-v-tsentrakh-sotsfonda-rossii-1157103575.html

180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России

180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России - РИА Новости Крым, 24.06.2026

180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России

С начала года 180 крымских ветеранов СВО смогли пройти реабилитацию в центрах Социального фонда по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T08:51

2026-06-24T08:51

2026-06-24T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. С начала года 180 крымских ветеранов СВО смогли пройти реабилитацию в центрах Социального фонда по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Соцфонда России по Республике Крым.В ведомстве отметили, что для ветеранов доступны 12 специализированных центров реабилитации в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.Реабилитация в учреждениях длится в среднем 21 – 23 дня, продолжительность санаторного лечения составляет до 21 дня.В пресс-службе сообщили, что направление в центры оформляют все клиентские службы регионального Отделения СФР и МФЦ независимо от места жительства участника СВО. Подать заявление можно также на сайте Госуслуг. Решение о направлении на реабилитацию принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления.Кроме того, для возмещения расходов на дорогу необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие проезд.Также с этого года Соцфонд оплачивает дорогу, питание и проживание в центре сопровождающему ветерана. Этой льготой могут воспользоваться ветераны СВО с первой группой инвалидности и нуждающимся в сопровождении по медицинским показаниям.Ранее сообщалось, что в Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год. В ДНР и ЛНР помогают крымчанам подтвердить статус ветерана боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районахВ Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВОСлужащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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