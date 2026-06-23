https://crimea.ria.ru/20260623/zmei-poyavilis-na-beregakh-chernogo-i-azovskogo-morey--v-chem-prichina-1157089142.html

Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина

Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина

Змеи на мелководье в Черном и Азовском морях появляются каждое лето, и это норма, о нашествии рептилий в этом сезоне речи не идет. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T19:10

2026-06-23T19:10

2026-06-23T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Змеи на мелководье в Черном и Азовском морях появляются каждое лето, и это норма, о нашествии рептилий в этом сезоне речи не идет. Об этом РИА Новости Крым рассказал профессор кафедры общей биологии и генетики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.В соцсетях отдыхающие выкладывают видео с небольшими змеями на пляжах Черного и Азовского морей. Внезапные встречи с рептилиями в частности отмечаются в Севастополе, Сочи и других городах, пишет ряд СМИ. Биологи успокаивают туристов – бояться нечего. Появление змей – абсолютно нормально в летнее время. В отличие от тех же гадюк, обитающих преимущественно в озерах и тихих заводях, водяных ужей легко заметить – они любят плавать, высунув голову из воды. Поэтому встретить их на мелководье можно довольно часто."Тем более, сейчас у водяных ужей брачный период. Встречаются целые стайки рептилий. Возможно, такие ситуации как раз и наблюдают отдыхающие", – сказал Сергей Иванов.Он отметил, что в прошлых годах количество змей было значительно больше, поэтому о "нашествии" в этом году речи не идет.Встретить ужей на южном побережье Крыма практически невозможно. Это не их ареал обитания. Другое дело, сбежавшие из серпентариев питомцы. Такие инциденты отмечаются практически каждый год, отметил биолог.Ранее ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников сообщал, что нашествие медуз в Азовском море, которое последние годы тревожит жителей и туристов, связано с глубинными изменениями экосистемы региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появляются новые виды насекомых и птицИз Азовского моря уходит бычокГрузинские слизни-вселенцы бьют рекорды размножения в Крыму

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черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, черное море, азовское море, природа, мнения