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Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский

Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский

Петр Степанович Котляревский – герой Кавказской войны 1804-1813 годов, кавалер трех орденов Святого Георгия. Прошел путь от рядового до генерала. Солдаты его... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T06:49

2026-06-23T06:49

2026-06-23T06:49

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Петр Степанович Котляревский – герой Кавказской войны 1804-1813 годов, кавалер трех орденов Святого Георгия. Прошел путь от рядового до генерала. Солдаты его прозвали "Кавказским Суворовым". Ко дню рождения героя – материал РИА Новости Крым.Большую часть своей боевой биографии он командовал егерями, которые действовали в рассыпном строю. Котляревский и его солдаты умели обрушиваться противнику как снег на голову, действовать в разных условиях не числом, а умением. Котляревского называли "генерал-метеор".Крепость Ленкорань была для России объектом стратегическим – она стояла на пути вдоль Каспия вглубь Персии. Подошедши к крепости, генерал дважды предложил сдаться гарнизону Ленкорани, однако персияне предпочли не складывать оружие. В итоге жестоких боев крепость пала: ее взятие сломило волю персов, был заключен Гюлистанский мир, по которому Персия полностью признала приобретения России в Грузии и Азербайджане.Генерал в ходе штурма Ленкорани получил тяжелейшее ранение, из-за которого был вынужден выйти в отставку: он потерял правый глаз, кусок челюсти, виска, а из его головы врачи извлекли десятки костных обломков. Еле дышащего генерала нашли в горе трупов. По легенде, очнувшись, он сказал: "Я умер, но все слышу, и уже догадался о победе вашей".В 1825 году император Николай I предложил Котляревскому стать главнокомандующим Кавказской армией, однако из-за проблем со здоровьем тот ответил государю отказом.Из-за ран молодой военный очень страдал: в холодное время года он совсем не мог находиться на улице. Правую сторону его лица перекосило. Но никто не слышал от него никаких жалоб. Более того, генерал активно вел хозяйственные дела в поместье под Бахмутом и постоянно ходатайствовал за своих ветеранов, а также интенсивно переписывался с ведущими историческими журналами того времени. То есть невероятные ранения не сломили ни духа, ни разума, ни воли к жизни генерала Котляревского.Личная жизнь генерала тоже не сложилась: его молодая жена и ребенок умерли в родах. Тяжело больной, но стойко сносивший все удары судьбы, герой Кавказа переехал жить в Феодосию, климат которой ему подошел гораздо лучше, чем малороссийский. Здесь он прожил почти 14 лет и умер в здравом уме осенью 1851 года.Во время похорон генерала от инфантерии на рейде Феодосии выстроилась эскадра кораблей Черноморского флота с приспущенными траурными флагами. В его честь по инициативе художника Ивана Айвазовского близ Феодосии на высокой горе была построена часовня-мавзолей.К сожалению, в настоящее время и часовня, и могила Петра Котляревского в Феодосии утрачены.Интересно, что впервые память военачальника была увековечена еще при его жизни: лучший друг Котляревского, князь Михаил Воронцов, установил памятник генералу в городе Гянджа (Азербайджан), который последний штурмовал в молодости.Памятник генералу от инфантерии Петру Котляревскому был открыт в самом центре Феодосии, на набережной, ведь именно в этом приморском городе Котляревский прожил много лет.Монумент в Феодосии был установлен в 2020 году по инициативе Российского военно-исторического общества. Скульпторы – молодые и талантливые Андрей Коробцов и Константин Фомин. Именно они являются авторами прогремевшего на всю страну памятника советскому солдату подо Ржевом.Феодосийский монумент представляет собой генерала верхом на вздыбленном коне, ведущим войска на штурм крепости Ленкорань. Скульптура сложная в исполнении – конь под генералом стоит только на задних копытах. То есть у памятника лишь две небольших точки опоры.Постамент отлитого из бронзы монумента выполнен из особо ценной породы гранита – лабрадорита, который применяется как высококачественный облицовочный камень в основном в монументальной архитектуре. Например, мавзолей на Красной площади отделан именно лабрадоритом.Еще одним уникальным элементом монумента стал мозаичный "персидский ковер" из мелкой смальтовой мозаики под конем. Он символизирует поверженного противника – Персию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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