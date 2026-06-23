https://crimea.ria.ru/20260623/zaschita-transportnogo-soobscheniya-s-krymom-kakie-mery-prinimayutsya-1157110170.html

Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются

Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются

Минобороны и правительство РФ реализуют дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T17:55

2026-06-23T17:55

2026-06-23T18:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Минобороны и правительство РФ реализуют дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами Кабмина.Он также отметил, что несмотря на сложности с топливом, власти рассчитывают получить неплохой урожай. При необходимости коммунальные службам будет оказана дополнительная поддержка. В штатном режиме принимаются все оперативные решения для того, чтобы планомерно продолжать развитие программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких ударов к нулю, заявил ранее во вторник президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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