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Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются
Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются
Минобороны и правительство РФ реализуют дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T17:55
2026-06-23T18:00
новости крыма
крым
транспорт
марат хуснуллин
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
правительство россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Минобороны и правительство РФ реализуют дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами Кабмина.Он также отметил, что несмотря на сложности с топливом, власти рассчитывают получить неплохой урожай. При необходимости коммунальные службам будет оказана дополнительная поддержка. В штатном режиме принимаются все оперативные решения для того, чтобы планомерно продолжать развитие программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких ударов к нулю, заявил ранее во вторник президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, транспорт, марат хуснуллин, владимир путин (политик), министерство обороны рф, правительство россии, безопасность республики крым и севастополя
Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются

Для защиты транспортного сообщения с Крымом Минобороны РФ принимает дополнительные меры

17:55 23.06.2026 (обновлено: 18:00 23.06.2026)
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Минобороны и правительство РФ реализуют дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами Кабмина.
"Мы реализуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом", – заявил вице-премьер.
Он также отметил, что несмотря на сложности с топливом, власти рассчитывают получить неплохой урожай. При необходимости коммунальные службам будет оказана дополнительная поддержка. В штатном режиме принимаются все оперативные решения для того, чтобы планомерно продолжать развитие программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Киев на фоне провалов на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ, должны быть приняты меры для снижения последствий таких ударов к нулю, заявил ранее во вторник президент России Владимир Путин.
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Новости КрымаКрымТранспортМарат ХуснуллинВладимир Путин (политик)Министерство обороны РФПравительство РоссииБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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