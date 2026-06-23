https://crimea.ria.ru/20260623/vyvez-v-les-i-raspilil-v-sochi-syn-ukral-seyf-roditeley-iz-za-aferistov-1157086974.html

Вывез в лес и распилил: в Сочи сын украл сейф родителей из-за аферистов

Вывез в лес и распилил: в Сочи сын украл сейф родителей из-за аферистов - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Вывез в лес и распилил: в Сочи сын украл сейф родителей из-за аферистов

18-летний житель Сочи попался на удочку аферистов и украл родительский сейф. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани во вторник. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T09:56

2026-06-23T09:56

2026-06-23T09:56

мошенничество

новости

краснодарский край

кибербезопасность

киберпреступность

общество

умвд россии по краснодарскому краю

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111645/39/1116453929_0:53:970:599_1920x0_80_0_0_01218ffbd7a683344c649006afef328f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 18-летний житель Сочи попался на удочку аферистов и украл родительский сейф. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани во вторник.По данным правоохранителей, юноше позвонили якобы из военкомата и ФСБ, убедили, что на его имя открыты счета для финансирования врагов. Чтобы "спастись", он должен был передать все деньги и золото на проверку.Мошенницей оказалась 18-летняя жительница Северского района. По указанию кураторов она забрала сумку, переночевала в гостинице, а на следующий день передала содержимое сообщнику в торговом центре. Девушку задержали, теперь ей грозит до 6 лет заключения по статье о мошенничестве.Дети и молодежь чаще взрослых вовлекаются в преступные схемы ВСУ, не думая об ответственности, которая в нашей стране предусмотрена уже с 14-летнего возраста, подчеркивал ранее специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "ДОМ МОЛОДЕЖИ" Мурат Сейтхалилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знатьВ зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУ

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, краснодарский край, кибербезопасность, киберпреступность, общество, умвд россии по краснодарскому краю