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Вывез в лес и распилил: в Сочи сын украл сейф родителей из-за аферистов - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Вывез в лес и распилил: в Сочи сын украл сейф родителей из-за аферистов
Вывез в лес и распилил: в Сочи сын украл сейф родителей из-за аферистов - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Вывез в лес и распилил: в Сочи сын украл сейф родителей из-за аферистов
18-летний житель Сочи попался на удочку аферистов и украл родительский сейф. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани во вторник. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T09:56
2026-06-23T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 18-летний житель Сочи попался на удочку аферистов и украл родительский сейф. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани во вторник.По данным правоохранителей, юноше позвонили якобы из военкомата и ФСБ, убедили, что на его имя открыты счета для финансирования врагов. Чтобы "спастись", он должен был передать все деньги и золото на проверку.Мошенницей оказалась 18-летняя жительница Северского района. По указанию кураторов она забрала сумку, переночевала в гостинице, а на следующий день передала содержимое сообщнику в торговом центре. Девушку задержали, теперь ей грозит до 6 лет заключения по статье о мошенничестве.Дети и молодежь чаще взрослых вовлекаются в преступные схемы ВСУ, не думая об ответственности, которая в нашей стране предусмотрена уже с 14-летнего возраста, подчеркивал ранее специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "ДОМ МОЛОДЕЖИ" Мурат Сейтхалилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей"Антивирус от киберполиции" распространяют в сети – что нужно знатьВ зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУ
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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мошенничество, новости, краснодарский край, кибербезопасность, киберпреступность, общество, умвд россии по краснодарскому краю
Вывез в лес и распилил: в Сочи сын украл сейф родителей из-за аферистов

В Сочи юноша распилил родительский сейф в лесу из-за мошенников

09:56 23.06.2026
 
© Fotolia / Vinicius Tupinamba / Перейти в фотобанкСейф
Сейф
© Fotolia / Vinicius Tupinamba
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. 18-летний житель Сочи попался на удочку аферистов и украл родительский сейф. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани во вторник.
По данным правоохранителей, юноше позвонили якобы из военкомата и ФСБ, убедили, что на его имя открыты счета для финансирования врагов. Чтобы "спастись", он должен был передать все деньги и золото на проверку.
"Молодой человек вывез родительский сейф в лес, распилил его, забрал около миллиона рублей и украшения – и отдал девушке-курьеру", – сказано в сообщении.
Мошенницей оказалась 18-летняя жительница Северского района. По указанию кураторов она забрала сумку, переночевала в гостинице, а на следующий день передала содержимое сообщнику в торговом центре. Девушку задержали, теперь ей грозит до 6 лет заключения по статье о мошенничестве.
Дети и молодежь чаще взрослых вовлекаются в преступные схемы ВСУ, не думая об ответственности, которая в нашей стране предусмотрена уже с 14-летнего возраста, подчеркивал ранее специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "ДОМ МОЛОДЕЖИ" Мурат Сейтхалилов.
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