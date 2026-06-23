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Выпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставником
Выпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставником - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Выпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставником
Выпускники-медики смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества и карьерного старта. Об этом заявил Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T17:28
2026-06-23T17:28
2026-06-23T17:28
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Выпускники-медики смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества и карьерного старта. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.При этом российский лидер призвал обратить внимание на получение обратной связи от молодых специалистов, которые трудятся под руководством наставников, и уточнил, что буквально через несколько дней 220 тысяч выпускников медвузов получат дипломы."Благородные, созидательные традиции поддержки начинающих медработников со стороны старших коллег возникли еще в дореволюционный период, развивались, укреплялись в советское время, да и в последние годы мы много сделали, чтобы наставничество в здравоохранении стало важным механизмом в подготовке специалистов", – отметил президент.При этом Путин подчеркнул, что речь не идет о распределении выпускников, какое было в советское время.Также президент поздравил с прошедшим Днем медработника врачей, фельдшеров, бригады скорой помощи, сотрудников младшего звена. Особые слова признательности высказал профессорам и преподавателям медицинских вузов и колледжей. Всем специалистам, практикам в поликлиниках, больницах, федеральных центрах, которые передают опыт, помогают в восстановлении молодому поколению. Такая преемственность безусловно важна для повышения качества медицинской помощи, сказал Путин.Ранее председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель сообщала, что проблему нехватки специалистов в медицинских учреждениях в Крыму решают несколькими способами, в том числе на уровне организаций при поддержке местных властей и бюджета республики, и сегодня острого дефицита в работниках отрасль уже не испытывает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнениеКрым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицитаЗемские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион
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медицина, образование в россии, врач, новости, владимир путин (политик)
Выпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставником
Выпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставником – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Выпускники-медики смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества и карьерного старта. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.
"Для старта своей карьеры выпускник сам выбирает медицинское учреждение. Главное, чтобы оно участвовало в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. На что хотел бы обратить особое внимание. Нельзя допустить, чтобы программа наставничества работала формально или с большими перегрузками для медработников, в том числе из-за необоснованного увеличения бюрократической нагрузки", – сказал глава государства.
При этом российский лидер призвал обратить внимание на получение обратной связи от молодых специалистов, которые трудятся под руководством наставников, и уточнил, что буквально через несколько дней 220 тысяч выпускников медвузов получат дипломы.
"Благородные, созидательные традиции поддержки начинающих медработников со стороны старших коллег возникли еще в дореволюционный период, развивались, укреплялись в советское время, да и в последние годы мы много сделали, чтобы наставничество в здравоохранении стало важным механизмом в подготовке специалистов", – отметил президент.
При этом Путин подчеркнул, что речь не идет о распределении выпускников, какое было в советское время.
Также президент поздравил с прошедшим Днем медработника врачей, фельдшеров, бригады скорой помощи, сотрудников младшего звена. Особые слова признательности высказал профессорам и преподавателям медицинских вузов и колледжей. Всем специалистам, практикам в поликлиниках, больницах, федеральных центрах, которые передают опыт, помогают в восстановлении молодому поколению. Такая преемственность безусловно важна для повышения качества медицинской помощи, сказал Путин.
Ранее председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель сообщала
, что проблему нехватки специалистов в медицинских учреждениях в Крыму решают несколькими способами, в том числе на уровне организаций при поддержке местных властей и бюджета республики, и сегодня острого дефицита в работниках отрасль уже не испытывает.
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