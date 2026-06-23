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ВСУ атаковали школу в Запорожской области пятью беспилотниками
ВСУ атаковали школу в Запорожской области пятью беспилотниками - РИА Новости Крым, 23.06.2026
ВСУ атаковали школу в Запорожской области пятью беспилотниками
В результате атак ВСУ по территории Запорожской области один человек погиб, двое, в том числе ребенок, пострадали. Пять БПЛА прилетели в здание школы в селе... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:51
2026-06-23T12:51
2026-06-23T12:51
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ по территории Запорожской области один человек погиб, двое, в том числе ребенок, пострадали. Пять БПЛА прилетели в здание школы в селе Водяное. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В городе Энергодаре при атаке БПЛА погиб сотрудник городской службы благоустройства, выполнявший свою ежедневную работу. Осколочные ранения получил двухлетний ребенок в селе Ивановка, пригороде Энергодара. В крайне тяжелом состоянии девочку доставили в Мелитопольскую областную больницу, за жизнь ребенка борются врачи.В Васильевке ранения получил мужчина 1958 года рождения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, после стабилизации состояния пострадавшего доставят в Мелитопольскую областную больницу."Под ударом оказалось и село Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа, где противник выпустил пять беспилотников по территории средней школы №1, в результате чего серьезные повреждения получили здание столовой, оконное остекление и генератор. К счастью, никто не пострадал", - добавил Балицкий.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов России. Всего за ночь сбили 143 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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евгений балицкий, запорожская область, новости сво, атаки всу, новости
ВСУ атаковали школу в Запорожской области пятью беспилотниками
ВСУ пятью беспилотниками ударили по школе в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ по территории Запорожской области один человек погиб, двое, в том числе ребенок, пострадали. Пять БПЛА прилетели в здание школы в селе Водяное. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В городе Энергодаре при атаке БПЛА погиб сотрудник городской службы благоустройства, выполнявший свою ежедневную работу. Осколочные ранения получил двухлетний ребенок в селе Ивановка, пригороде Энергодара. В крайне тяжелом состоянии девочку доставили в Мелитопольскую областную больницу, за жизнь ребенка борются врачи.
В Васильевке ранения получил мужчина 1958 года рождения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, после стабилизации состояния пострадавшего доставят в Мелитопольскую областную больницу.
"Под ударом оказалось и село Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа, где противник выпустил пять беспилотников по территории средней школы №1, в результате чего серьезные повреждения получили здание столовой, оконное остекление и генератор. К счастью, никто не пострадал", - добавил Балицкий.
Ранее сообщалось
, что силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов России. Всего за ночь сбили 143 украинских беспилотника.
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