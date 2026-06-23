https://crimea.ria.ru/20260623/vsu-atakovali-shkolu-v-zaporozhskoy-oblasti-pyatyu-bespilotnikami-1157094862.html

ВСУ атаковали школу в Запорожской области пятью беспилотниками

ВСУ атаковали школу в Запорожской области пятью беспилотниками - РИА Новости Крым, 23.06.2026

ВСУ атаковали школу в Запорожской области пятью беспилотниками

В результате атак ВСУ по территории Запорожской области один человек погиб, двое, в том числе ребенок, пострадали. Пять БПЛА прилетели в здание школы в селе... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T12:51

2026-06-23T12:51

2026-06-23T12:51

евгений балицкий

запорожская область

новости сво

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ по территории Запорожской области один человек погиб, двое, в том числе ребенок, пострадали. Пять БПЛА прилетели в здание школы в селе Водяное. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В городе Энергодаре при атаке БПЛА погиб сотрудник городской службы благоустройства, выполнявший свою ежедневную работу. Осколочные ранения получил двухлетний ребенок в селе Ивановка, пригороде Энергодара. В крайне тяжелом состоянии девочку доставили в Мелитопольскую областную больницу, за жизнь ребенка борются врачи.В Васильевке ранения получил мужчина 1958 года рождения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, после стабилизации состояния пострадавшего доставят в Мелитопольскую областную больницу."Под ударом оказалось и село Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа, где противник выпустил пять беспилотников по территории средней школы №1, в результате чего серьезные повреждения получили здание столовой, оконное остекление и генератор. К счастью, никто не пострадал", - добавил Балицкий.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов России. Всего за ночь сбили 143 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости сво, атаки всу, новости