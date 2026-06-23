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Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленно - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленно
Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленно - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленно
Кровлю здания Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." начнут восстанавливать немедленно для предотвращения дальнейшего разрушения объекта культурного... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T09:43
2026-06-23T09:43
севастополь
панорама
удар всу по панораме "оборона севастополя"
министерство культуры россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Кровлю здания Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." начнут восстанавливать немедленно для предотвращения дальнейшего разрушения объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России по итогам поездки в Севастополь первого замминистра Сергея Обрывалина.Представители министерства осмотрели здание и прилегающую территорию после пожара. Для детальной оценки повреждений делегация поднялась на кровлю, чтобы обследовать состояние несущих конструкций, светового фонаря и бельведера, указали в ведомстве.После устройства кровли начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы, учитывая сохранность внешнего фасада, добавили в министерстве.Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что проект восстановления кровли здания уже готов, так как ее уже меняли при реставрации несколько лет назад.10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Все о последствиях удара ВСУ по Панораме в Севастополе читайте по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожараКак тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотнаБолее 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУБесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо
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РИА Новости Крым
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севастополь, панорама, удар всу по панораме "оборона севастополя", министерство культуры россии, новости
Восстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленно

Восстанавливать кровлю здания Панорамы в Севастополе начнут немедленно – Минкульт РФ

09:43 23.06.2026
 
© Минкульт РоссииВосстановление кровли здания Панорамы в Севастополе начнется немедленно
Восстановление кровли здания Панорамы в Севастополе начнется немедленно
© Минкульт России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Кровлю здания Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." начнут восстанавливать немедленно для предотвращения дальнейшего разрушения объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России по итогам поездки в Севастополь первого замминистра Сергея Обрывалина.
Представители министерства осмотрели здание и прилегающую территорию после пожара. Для детальной оценки повреждений делегация поднялась на кровлю, чтобы обследовать состояние несущих конструкций, светового фонаря и бельведера, указали в ведомстве.
"По результатам осмотра принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения", - говорится в сообщении.
После устройства кровли начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы, учитывая сохранность внешнего фасада, добавили в министерстве.
Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что проект восстановления кровли здания уже готов, так как ее уже меняли при реставрации несколько лет назад.
10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
Все о последствиях удара ВСУ по Панораме в Севастополе читайте по ссылке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольпанорамаУдар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя"Министерство культуры РоссииНовости
 
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