https://crimea.ria.ru/20260623/vo-vtoruyu-mirovuyu-byli-khitree--evropa-sbrosila-maski-i-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1157059383.html

Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией

Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией

России пора перестать быть толерантной и признать истинные цели и причины, по которым сегодня, как и 85 лет назад, с нами хочет воевать нацистская Европа. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T08:54

2026-06-23T08:54

2026-06-23T08:54

игорь шатров

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России пора перестать быть толерантной и признать истинные цели Европы – эксперт России пора перестать быть толерантной и признать истинные цели Европы – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. России пора перестать быть толерантной и признать истинные цели и причины, по которым сегодня, как и 85 лет назад, с нами хочет воевать нацистская Европа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, в Советском Союзе было принято говорить о том, что СССР победил фашистскую Германию, но это было только частью правды – мы победили всю нацистскую Европу во главе с Германией, подчеркнул эксперт.После распада СССР новоевропейцы вновь решили, что надо воспользоваться этим и поживиться, и сегодня они готовы опять под чьим-то руководством организовать такую же бойню, добавил собеседник."И обратите внимание, как Германия продолжает пытаться перехватить инициативу и чуть ли не под своим руководством организовать этот поход на восток. То есть настолько аналогии прямые", – сказал Шатров.Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для ЕвропыПричем если Запад раньше причину своей агрессии в отношении России, русских и вообще славян хоть как-то скрывал или пытался объяснить, то теперь маски сброшены, добавил политолог.И сегодня Европа заявляет открыто даже не о том, что намерена продолжать помогать Украине, через которую ведет сейчас гибридную войну с РФ, а о подготовке к полноценному участию в боевых действиях против Россией к 2030-му году, сказал Шатров."Мне кажется, даже в период Второй мировой войны не то что хитрее, а стыдливее действовали... Даже в начале специальной военной операции о своих планах они (представители западных, европейских элит – ред.) говорили как-то завуалировано, придумывали объяснения своим действиям... А сейчас стыда никакого нет – в открытую говорят, что готовятся к войне с Россией всей Европой", – сказал политолог.Объясняется это, по его мнению, тем, что не только Гитлер считал нас людьми второго сорта, но и все европейцы."А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войныРанее власти Крыма, отдавая 22 июня дань памяти жертвам Великой Отечественной войны и говоря о подвиге советского народа, победившего фашизм в годы Второй мировой, отметили важность уроков, которые должна вынести наша страна из событий 85-летней давности, вновь находясь в военном конфликте с Западом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – экспертКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт"Он ноги вытер о память деда": эксперт об угрозах Зеленского на 9 мая

https://crimea.ria.ru/20260505/ukraina-kak-shirma-evropa-gotova-idti-va-bank-i-delaet-stavki-na-povyshenie-eskalatsii-1155733876.html

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игорь шатров, мнения, россия, украина, европа