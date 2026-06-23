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Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией
Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией
России пора перестать быть толерантной и признать истинные цели и причины, по которым сегодня, как и 85 лет назад, с нами хочет воевать нацистская Европа. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T08:54
2026-06-23T08:54
2026-06-23T08:54
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России пора перестать быть толерантной и признать истинные цели Европы – эксперт
России пора перестать быть толерантной и признать истинные цели Европы – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. России пора перестать быть толерантной и признать истинные цели и причины, по которым сегодня, как и 85 лет назад, с нами хочет воевать нацистская Европа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, в Советском Союзе было принято говорить о том, что СССР победил фашистскую Германию, но это было только частью правды – мы победили всю нацистскую Европу во главе с Германией, подчеркнул эксперт.После распада СССР новоевропейцы вновь решили, что надо воспользоваться этим и поживиться, и сегодня они готовы опять под чьим-то руководством организовать такую же бойню, добавил собеседник."И обратите внимание, как Германия продолжает пытаться перехватить инициативу и чуть ли не под своим руководством организовать этот поход на восток. То есть настолько аналогии прямые", – сказал Шатров.Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для ЕвропыПричем если Запад раньше причину своей агрессии в отношении России, русских и вообще славян хоть как-то скрывал или пытался объяснить, то теперь маски сброшены, добавил политолог.И сегодня Европа заявляет открыто даже не о том, что намерена продолжать помогать Украине, через которую ведет сейчас гибридную войну с РФ, а о подготовке к полноценному участию в боевых действиях против Россией к 2030-му году, сказал Шатров."Мне кажется, даже в период Второй мировой войны не то что хитрее, а стыдливее действовали... Даже в начале специальной военной операции о своих планах они (представители западных, европейских элит – ред.) говорили как-то завуалировано, придумывали объяснения своим действиям... А сейчас стыда никакого нет – в открытую говорят, что готовятся к войне с Россией всей Европой", – сказал политолог.Объясняется это, по его мнению, тем, что не только Гитлер считал нас людьми второго сорта, но и все европейцы."А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войныРанее власти Крыма, отдавая 22 июня дань памяти жертвам Великой Отечественной войны и говоря о подвиге советского народа, победившего фашизм в годы Второй мировой, отметили важность уроков, которые должна вынести наша страна из событий 85-летней давности, вновь находясь в военном конфликте с Западом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – экспертКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт"Он ноги вытер о память деда": эксперт об угрозах Зеленского на 9 мая
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игорь шатров, мнения, россия, украина, европа
Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией
России пора перестать быть толерантной по отношению к Европе – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым.
России пора перестать быть толерантной и признать истинные цели и причины, по которым сегодня, как и 85 лет назад, с нами хочет воевать нацистская Европа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
По словам Шатрова, в Советском Союзе было принято говорить о том, что СССР победил фашистскую Германию, но это было только частью правды – мы победили всю нацистскую Европу во главе с Германией, подчеркнул эксперт.
"Мы были, наверное, более воспитанные и толерантные... А ведь действительно это была война со всей Европой, которая сдалась Гитлеру и начала действовать в его интересах. И были не какие-то военнопленные, которых гнали впереди немецких рот на российские окопы – это были полноценные дивизии большинства стран Европы, которые воевали на Восточном фронте наравне с фашистскими", – напомнил гость эфира.
После распада СССР новоевропейцы вновь решили, что надо воспользоваться этим и поживиться, и сегодня они готовы опять под чьим-то руководством организовать такую же бойню, добавил собеседник.
"И обратите внимание, как Германия продолжает пытаться перехватить инициативу и чуть ли не под своим руководством организовать этот поход на восток. То есть настолько аналогии прямые", – сказал Шатров.
Причем если Запад раньше причину своей агрессии в отношении России, русских и вообще славян хоть как-то скрывал или пытался объяснить, то теперь маски сброшены, добавил политолог.
И сегодня Европа заявляет открыто даже не о том, что намерена продолжать помогать Украине, через которую ведет сейчас гибридную войну с РФ, а о подготовке к полноценному участию в боевых действиях против Россией к 2030-му году, сказал Шатров.
"Мне кажется, даже в период Второй мировой войны не то что хитрее, а стыдливее действовали... Даже в начале специальной военной операции о своих планах они (представители западных, европейских элит – ред.) говорили как-то завуалировано, придумывали объяснения своим действиям... А сейчас стыда никакого нет – в открытую говорят, что готовятся к войне с Россией всей Европой", – сказал политолог.
Объясняется это, по его мнению, тем, что не только Гитлер считал нас людьми второго сорта, но и все европейцы.
"Давайте это признаем, от иллюзий откажемся, что они считают нас равными, и только режим наш их не устраивает. Когда-то не устраивал наш коммунистический режим, сейчас капиталистический... Нет, дело не в режиме – мы их не устраиваем. Вот это вот для себя надо понять. И если нам там улыбаются, ну, они многим другим улыбаются, а потом нож в спину втыкают", – подытожил эксперт.
Ранее власти Крыма, отдавая 22 июня дань памяти жертвам Великой Отечественной войны и говоря о подвиге советского народа, победившего фашизм в годы Второй мировой, отметили
важность уроков, которые должна вынести наша страна из событий 85-летней давности, вновь находясь в военном конфликте с Западом.
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