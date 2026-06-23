https://crimea.ria.ru/20260623/v-voronezhskoy-oblasti-obyavili-traur-posle-smertelnoy-ataki-vsu-1157093667.html

В Воронежской области объявили траур после смертельной атаки ВСУ

В Воронежской области объявили траур после смертельной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2026

В Воронежской области объявили траур после смертельной атаки ВСУ

Период с 23 по 25 июня объявлен в Воронежской области днями траура после смертельного террористического удара ВСУ по Воронежу в понедельник. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T12:25

2026-06-23T12:25

2026-06-23T12:25

воронежская область

воронеж

траур

александр гусев

новости

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110752/25/1107522553_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_3aae2fdb442d5259a11f9b97ea51a097.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Период с 23 по 25 июня объявлен в Воронежской области днями траура после смертельного террористического удара ВСУ по Воронежу в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба по последствиям ракетной атаки, совершенной киевскими боевиками в понедельник.ВСУ накануне атаковали Воронеж , пять человек погибли, десятки людей ранены, повреждены производства одного из предприятий и несколько многоквартирных домов. В пострадавшем от удара районе ввели режим ЧС.Он призвал земляков почтить память жертв воздушного налета. И назвал особым цинизмом со стороны врага атаку в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны."Их задачей было – вызвать панику и страх. Но они, украинские и западные глупцы, сейчас никак не могут понять, что своими террористическими действиями вызвали с нашей стороны только большие негодование и решительность", – заявил Гусев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже ввели режим ЧС после украинского удараВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 15 человек290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю

воронежская область

воронеж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, воронеж, траур, александр гусев, новости, атаки всу