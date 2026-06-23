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В Воронежской области объявили траур после смертельной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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В Воронежской области объявили траур после смертельной атаки ВСУ
В Воронежской области объявили траур после смертельной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Воронежской области объявили траур после смертельной атаки ВСУ
Период с 23 по 25 июня объявлен в Воронежской области днями траура после смертельного террористического удара ВСУ по Воронежу в понедельник. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:25
2026-06-23T12:25
воронежская область
воронеж
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Период с 23 по 25 июня объявлен в Воронежской области днями траура после смертельного террористического удара ВСУ по Воронежу в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба по последствиям ракетной атаки, совершенной киевскими боевиками в понедельник.ВСУ накануне атаковали Воронеж , пять человек погибли, десятки людей ранены, повреждены производства одного из предприятий и несколько многоквартирных домов. В пострадавшем от удара районе ввели режим ЧС.Он призвал земляков почтить память жертв воздушного налета. И назвал особым цинизмом со стороны врага атаку в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны."Их задачей было – вызвать панику и страх. Но они, украинские и западные глупцы, сейчас никак не могут понять, что своими террористическими действиями вызвали с нашей стороны только большие негодование и решительность", – заявил Гусев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже ввели режим ЧС после украинского удараВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 15 человек290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю
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РИА Новости Крым
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воронежская область, воронеж, траур, александр гусев, новости, атаки всу
В Воронежской области объявили траур после смертельной атаки ВСУ

В Воронежской области с 23 по 25 июня объявлены днями траура из-за смертельной атаки ВСУ

12:25 23.06.2026
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛампада со свечой
Лампада со свечой - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Период с 23 по 25 июня объявлен в Воронежской области днями траура после смертельного террористического удара ВСУ по Воронежу в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба по последствиям ракетной атаки, совершенной киевскими боевиками в понедельник.
ВСУ накануне атаковали Воронеж , пять человек погибли, десятки людей ранены, повреждены производства одного из предприятий и несколько многоквартирных домов. В пострадавшем от удара районе ввели режим ЧС.
"В связи с трагедией подписал Указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура в Воронежской области. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он призвал земляков почтить память жертв воздушного налета. И назвал особым цинизмом со стороны врага атаку в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.
"Их задачей было – вызвать панику и страх. Но они, украинские и западные глупцы, сейчас никак не могут понять, что своими террористическими действиями вызвали с нашей стороны только большие негодование и решительность", – заявил Гусев.
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Воронежская областьВоронежТраурАлександр ГусевНовостиАтаки ВСУ
 
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