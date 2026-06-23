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В Симферополе горит склад
В Симферополе горит склад - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Симферополе горит склад
В Симферополе огнеборцы тушат пожар на складе. Огонь охватил 140 "квадратов". На данный момент возгорание локализовано, сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T11:03
2026-06-23T11:03
2026-06-23T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе огнеборцы тушат пожар на складе. Огонь охватил 140 "квадратов". На данный момент возгорание локализовано, сообщили в крымском главке МЧС России.На месте работают сотрудники пожарно-спасательного отряда. Для недопущения распространения огня привлечены дополнительные силы и средства.Для определения причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Севастополе горела квартира в жилой многоэтажкеВ Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожарЖара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
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В Симферополе горит склад
В Симферополе пылает склад – из огня вынесли газовые баллоны