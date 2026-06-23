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В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собрать
В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собрать - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собрать
В черешневых садах Севастополя стартовала уборка урожая, аграрии планируют собрать 130 тонн ягод. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T21:18
2026-06-23T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В черешневых садах Севастополя стартовала уборка урожая, аграрии планируют собрать 130 тонн ягод. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что традиционно сбор черешни в севастопольском регионе начинается в последних числах мая, но в этом году из-за дождливой и прохладной погоды уборку сдвинули на середину июня.Сбором черешни занимаются три профильных хозяйства региона, которые выращивают сорта "Улучшенная кавказская", "Франц Иосиф", "Крупноплодная", "Мелитопольская черная", "Донецкая красавица", "Валерий Чкалов", "Сказка удивительная", перечислил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгареРоссельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из АрменииВ Севастополе заложат 180 гектаров виноградников до конца года
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, фрукты, урожай
В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собрать
В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни – уборка стартовала
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В черешневых садах Севастополя стартовала уборка урожая, аграрии планируют собрать 130 тонн ягод. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе начался сбор урожая черешни. В этом сезоне наши аграрии планируют собрать 130 тонн ягод – больше, чем в прошлом году. <…> Пока фермеры собрали 1,6 тонны урожая, работа в садах идет полным ходом", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Губернатор отметил, что традиционно сбор черешни в севастопольском регионе начинается в последних числах мая, но в этом году из-за дождливой и прохладной погоды уборку сдвинули на середину июня.
Сбором черешни занимаются три профильных хозяйства региона, которые выращивают сорта "Улучшенная кавказская", "Франц Иосиф", "Крупноплодная", "Мелитопольская черная", "Донецкая красавица", "Валерий Чкалов", "Сказка удивительная", перечислил Развожаев.
"Правительство Севастополя поддерживает агросектор: субсидии помогают предприятиям закладывать новые сады, покупать саженцы, готовить почву и ухаживать за деревьями еще до того, как они начнут плодоносить. Благодаря такой поддержке в 2025 и 2026 годах в городе заложили более 20 гектаров сливовых и персиковых садов", – добавил Развожаев.
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