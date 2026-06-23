https://crimea.ria.ru/20260623/v-sevastopole-startovala-uborka-chereshni--skolko-planiruyut-sobrat-1157111452.html

В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собрать

В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собрать - РИА Новости Крым, 23.06.2026

В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собрать

В черешневых садах Севастополя стартовала уборка урожая, аграрии планируют собрать 130 тонн ягод. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T21:18

2026-06-23T21:18

2026-06-23T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В черешневых садах Севастополя стартовала уборка урожая, аграрии планируют собрать 130 тонн ягод. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что традиционно сбор черешни в севастопольском регионе начинается в последних числах мая, но в этом году из-за дождливой и прохладной погоды уборку сдвинули на середину июня.Сбором черешни занимаются три профильных хозяйства региона, которые выращивают сорта "Улучшенная кавказская", "Франц Иосиф", "Крупноплодная", "Мелитопольская черная", "Донецкая красавица", "Валерий Чкалов", "Сказка удивительная", перечислил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгареРоссельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из АрменииВ Севастополе заложат 180 гектаров виноградников до конца года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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