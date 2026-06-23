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В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов
В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов
В России с 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ со ссылкой на слова... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T07:28
2026-06-23T07:28
детский сад
образование в россии
дети
минпросвещения рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В России с 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ со ссылкой на слова замминистра Ольги Колударовой.Она отметила, что сейчас на различных площадках ведется работа по формированию нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в котором планируется усилить воспитательный компонент. Наряду с этим уделено внимание модернизации инфраструктуры, которая включает в том числе капремонт детсадов, создание групп для детей раннего возраста.Ранее сообщалось, что с 1 сентября во всех детских садах России вводят аналог "Разговора о важном" – "Добрые игры".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воспитатель хотела уйти пораньше и "заминировала" детский садВ российских школах появится новый предметРоссия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
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детский сад, образование в россии, дети, минпросвещения рф
В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов

Единый цифровой ресурс для детских садов планируется запустить с 1 сентября

07:28 23.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДетсад
Детсад - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В России с 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ со ссылкой на слова замминистра Ольги Колударовой.

"С 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования, который будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей. Для них будет предусмотрен контент: мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения", – рассказала замминистра.

Она отметила, что сейчас на различных площадках ведется работа по формированию нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в котором планируется усилить воспитательный компонент. Наряду с этим уделено внимание модернизации инфраструктуры, которая включает в том числе капремонт детсадов, создание групп для детей раннего возраста.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября во всех детских садах России вводят аналог "Разговора о важном" – "Добрые игры".
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Детский садОбразование в РоссиидетиМинпросвещения РФ
 
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