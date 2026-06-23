https://crimea.ria.ru/20260623/v-rossii-zapustyat-edinyy-tsifrovoy-resurs-dlya-detsadov-1157073357.html

В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов

В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов - РИА Новости Крым, 23.06.2026

В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов

В России с 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ со ссылкой на слова... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T07:28

2026-06-23T07:28

2026-06-23T07:28

детский сад

образование в россии

дети

минпросвещения рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В России с 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ со ссылкой на слова замминистра Ольги Колударовой.Она отметила, что сейчас на различных площадках ведется работа по формированию нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в котором планируется усилить воспитательный компонент. Наряду с этим уделено внимание модернизации инфраструктуры, которая включает в том числе капремонт детсадов, создание групп для детей раннего возраста.Ранее сообщалось, что с 1 сентября во всех детских садах России вводят аналог "Разговора о важном" – "Добрые игры".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воспитатель хотела уйти пораньше и "заминировала" детский садВ российских школах появится новый предметРоссия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский сад, образование в россии, дети, минпросвещения рф