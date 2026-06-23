https://crimea.ria.ru/20260623/v-rossii-vyyavili-zavoznoy-sluchay-krayne-opasnogo-zabolevaniya-1157086559.html

В России выявили завозной случай крайне опасного заболевания

В России выявили завозной случай крайне опасного заболевания - РИА Новости Крым, 23.06.2026

В России выявили завозной случай крайне опасного заболевания

России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза. Инфекционное заболевание выявили у туристки, вернувшейся из Таиланда. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T09:39

2026-06-23T09:39

2026-06-23T09:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза. Инфекционное заболевание выявили у туристки, вернувшейся из Таиланда. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.Мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудителем является Burkholderia pseudomallei, естественный компонент прикорневого слоя растений. Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. Также возможно заражение при попадании возбудителя в организм с воздухом и при употреблении зараженной пищи или воды. Инкубационный период составляет в среднем 9 дней. Основные симптомы мелиоидоза – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.Роспотребнадзор напомнил туристам о необходимости соблюдать меры профилактики мелиоидоза при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России с начала года клещи покусали 284 тысячи человекВспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в РоссииЧума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие

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2026

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