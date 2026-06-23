https://crimea.ria.ru/20260623/v-rossii-vyros-uroven-trudoustroystva-vypusknikov-1157111183.html

В России вырос уровень трудоустройства выпускников

В России вырос уровень трудоустройства выпускников - РИА Новости Крым, 23.06.2026

В России вырос уровень трудоустройства выпускников

В России вырос уровень трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Сейчас он составляет около 81%. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T20:24

2026-06-23T20:24

2026-06-23T20:24

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общество

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В России вырос уровень трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Сейчас он составляет около 81%. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.Министр отметил, что наибольшее количество мест по целевому обучению в российских вузах приходится на медицинские направления, они составляют свыше 40% квоты.Также, по словам Котякова, с начала учебного года во всех регионах реализуется программа индивидуального сопровождения обучающихся – от выбора профессии до первого рабочего места. Школы и кадровые центры "Работа России" совместно с работодателями проводят профориентационные мероприятия. В программу вовлечены почти 8,5 тысяч компаний."Ежегодно проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства. По итогам регионального этапа в этом году трудоустроено 66 тысяч человек. Федеральный этап пройдет в преддверии Дня молодежи – 26 июня", – отметил министр.Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ заявил, что выпускники-медики смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества и карьерного старта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские вузы перейдут на новую модель образования за три годаВступительная кампания-2026: сроки, правила приема и подача документовНа "Госуслугах" открыт прием заявлений в вузы

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трудоустройство, общество, россия, новости