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В России вырос уровень трудоустройства выпускников
В России вырос уровень трудоустройства выпускников - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В России вырос уровень трудоустройства выпускников
В России вырос уровень трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Сейчас он составляет около 81%. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T20:24
2026-06-23T20:24
2026-06-23T20:24
трудоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В России вырос уровень трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Сейчас он составляет около 81%. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.Министр отметил, что наибольшее количество мест по целевому обучению в российских вузах приходится на медицинские направления, они составляют свыше 40% квоты.Также, по словам Котякова, с начала учебного года во всех регионах реализуется программа индивидуального сопровождения обучающихся – от выбора профессии до первого рабочего места. Школы и кадровые центры "Работа России" совместно с работодателями проводят профориентационные мероприятия. В программу вовлечены почти 8,5 тысяч компаний."Ежегодно проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства. По итогам регионального этапа в этом году трудоустроено 66 тысяч человек. Федеральный этап пройдет в преддверии Дня молодежи – 26 июня", – отметил министр.Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ заявил, что выпускники-медики смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества и карьерного старта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские вузы перейдут на новую модель образования за три годаВступительная кампания-2026: сроки, правила приема и подача документовНа "Госуслугах" открыт прием заявлений в вузы
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трудоустройство, общество, россия, новости
В России вырос уровень трудоустройства выпускников
Более 80 процентов выпускников в России трудоустраиваются – глава Минтруда
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В России вырос уровень трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Сейчас он составляет около 81%. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
"Растет трудоустройство выпускников: для выпуска 2024 года – более 81%, для 2019 года – около 72%. Оценка осуществляется через год после выпуска", – сказал глава ведомства.
Министр отметил, что наибольшее количество мест по целевому обучению в российских вузах приходится на медицинские направления, они составляют свыше 40% квоты.
Также, по словам Котякова, с начала учебного года во всех регионах реализуется программа индивидуального сопровождения обучающихся – от выбора профессии до первого рабочего места. Школы и кадровые центры "Работа России" совместно с работодателями проводят профориентационные мероприятия. В программу вовлечены почти 8,5 тысяч компаний.
"Ежегодно проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства. По итогам регионального этапа в этом году трудоустроено 66 тысяч человек. Федеральный этап пройдет в преддверии Дня молодежи – 26 июня", – отметил министр.
Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ заявил
, что выпускники-медики смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества и карьерного старта.
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