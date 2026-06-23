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В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значит
В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значит - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значит
Со среды, 24 июня, в Крыму вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T13:43
2026-06-23T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Со среды, 24 июня, в Крыму вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что 24-26 июня в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Напомним, ранее особый противопожарный режим был введен в Евпатории. Он действовал с пятницы, 19 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасностиВ Крыму потушили более 700 пожаровКогда в Крыму введут особый противопожарный режим и что это значит
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В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значит
С 24 июня в Крыму вводят особый противопожарный режим