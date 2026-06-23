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В Крыму возобновили движение электричек на одном участке - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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В Крыму возобновили движение электричек на одном участке
В Крыму возобновили движение электричек на одном участке - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Крыму возобновили движение электричек на одном участке
В Крыму восстановили движение электричек на участке Остряково – Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T10:12
2026-06-23T10:12
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юппк "южная пригородная пассажирская компания"
пригородные поезда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Крыму восстановили движение электричек на участке Остряково – Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Актуальное расписание движения электричек есть на сайте ЮППК.Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов на участке Остряково — Яркая приостановили по техническим причинам. На участке маршрута было организовано автобусное сообщение.До этого в график движения крымских поездов "Таврия" внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамГрафик движения крымских электричек изменится с 18 июняЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы
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крым, юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда, электричка, расписание поездов в крыму, новости крыма, железные дороги крыма, логистика
В Крыму возобновили движение электричек на одном участке

В Крыму восстановили движение пригородных поездов на участке Остряково – Яркая

10:12 23.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа севастопольском железнодорожном вокзале
На севастопольском железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Крыму восстановили движение электричек на участке Остряково – Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"Движение пригородных поездов на участке Остряково - Яркая восстановлено. Пригородные поезда сообщением Симферополь - Евпатория - Симферополь курсируют по полному маршруту", - говорится в сообщении.
Актуальное расписание движения электричек есть на сайте ЮППК.
Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов на участке Остряково — Яркая приостановили по техническим причинам. На участке маршрута было организовано автобусное сообщение.
До этого в график движения крымских поездов "Таврия" внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.
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КрымЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Пригородные поездаЭлектричкаРасписание поездов в КрымуНовости КрымаЖелезные дороги КрымаЛогистика
 
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