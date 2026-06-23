https://crimea.ria.ru/20260623/v-krymu-vozobnovili-dvizhenie-elektrichek-na-odnom-uchastke-1157087546.html

В Крыму возобновили движение электричек на одном участке

В Крыму возобновили движение электричек на одном участке - РИА Новости Крым, 23.06.2026

В Крыму возобновили движение электричек на одном участке

В Крыму восстановили движение электричек на участке Остряково – Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T10:12

2026-06-23T10:12

2026-06-23T10:12

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Крыму восстановили движение электричек на участке Остряково – Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Актуальное расписание движения электричек есть на сайте ЮППК.Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов на участке Остряково — Яркая приостановили по техническим причинам. На участке маршрута было организовано автобусное сообщение.До этого в график движения крымских поездов "Таврия" внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамГрафик движения крымских электричек изменится с 18 июняЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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