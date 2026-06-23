https://crimea.ria.ru/20260623/v-krymu-v-tselyakh-bezopasnosti-zapretili-sportivnye-meropriyatiya-dlya-detey-1157094338.html

В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детей

В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детей - РИА Новости Крым, 23.06.2026

В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детей

В Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности. Об этом проинформировала во вторник министр спорта республики Ольга Торубарова. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T12:36

2026-06-23T12:36

2026-06-23T12:36

ольга торубарова

спорт

новости крыма

срочные новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153451307_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_ff4c2c0006b78ea75c72c40b49af19ff.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности. Об этом проинформировала во вторник министр спорта республики Ольга Торубарова."В рамках реализации мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, принято решение о временном ограничении ряда спортивных процессов на территории Республики Крым", – написала министр в своем канале в МАКС.В частности, с 11 часов утра 22 июня до 00:00 1 сентября на территории Крыма приостанавливается проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет, учебно-тренировочные, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, проведение первенств, чемпионатов, кубков.Спортшколам временные меры рекомендуется использовать для методологической, организационной и документальной работы.С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова накануне был опубликован на официальном портале правительства РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителямВыпускные в Севастополе пройдут в сокращенном форматеНовости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга торубарова, спорт, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя