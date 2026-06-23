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В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детей - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детей
В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детей - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детей
В Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности. Об этом проинформировала во вторник министр спорта республики Ольга Торубарова. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:36
2026-06-23T12:36
ольга торубарова
спорт
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности. Об этом проинформировала во вторник министр спорта республики Ольга Торубарова."В рамках реализации мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, принято решение о временном ограничении ряда спортивных процессов на территории Республики Крым", – написала министр в своем канале в МАКС.В частности, с 11 часов утра 22 июня до 00:00 1 сентября на территории Крыма приостанавливается проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет, учебно-тренировочные, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, проведение первенств, чемпионатов, кубков.Спортшколам временные меры рекомендуется использовать для методологической, организационной и документальной работы.С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова накануне был опубликован на официальном портале правительства РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителямВыпускные в Севастополе пройдут в сокращенном форматеНовости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день
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РИА Новости Крым
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4.7
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ольга торубарова, спорт, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детей

В Крыму в целях безопасности временно запретили спортивные мероприятия для детей младше 18

12:36 23.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Большой Ялте появятся 10 детских площадок и большой спортивно-игровой центр
В Большой Ялте появятся 10 детских площадок и большой спортивно-игровой центр
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности. Об этом проинформировала во вторник министр спорта республики Ольга Торубарова.
"В рамках реализации мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, принято решение о временном ограничении ряда спортивных процессов на территории Республики Крым", – написала министр в своем канале в МАКС.
В частности, с 11 часов утра 22 июня до 00:00 1 сентября на территории Крыма приостанавливается проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет, учебно-тренировочные, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, проведение первенств, чемпионатов, кубков.
"Также до особого распоряжения приостанавливается организованное направление и выезд спортсменов спортивными учреждениями и организациями для участия в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях за пределами Республики Крым, а равно участие в таких мероприятиях на ее территории", – подчеркнула Торубарова.
Спортшколам временные меры рекомендуется использовать для методологической, организационной и документальной работы.
С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова накануне был опубликован на официальном портале правительства РК.
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Ольга ТорубароваСпортНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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