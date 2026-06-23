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В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад
В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад
Детский сад на 240 мест появится в селе Ана-Юрт под Симферополем, готовность объекта составляет уже 20%. Об этом информирует пресс-служба минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T20:38
2026-06-23T20:38
симферополь
новости крыма
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Детский сад на 240 мест появится в селе Ана-Юрт под Симферополем, готовность объекта составляет уже 20%. Об этом информирует пресс-служба минстроя Крыма.В настоящее время строители работают над обустройством монолитного каркаса, монтируют опалубки и армируют перекрытия первого этажа, а также возводят газобетонные конструкции подвала. Кроме того, ведется устройство колодцев водоотведения и прокладка труб наружных сетей, а также монтаж системы водоснабжения.В планах организовать в учреждении 13 групп общеразвивающей направленности: четыре группы для детей в возрасте от полутора до 3-х лет на 60 мест и девять групп для детей в возрасте 3-7 лет на 180 мест, уточнили в пресс-службе.Объект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надежные опоры и мощные светильники устанавливают на улицах СимферополяТоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 годуВ Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году
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РИА Новости Крым
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симферополь, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), детский сад, дети
В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад

В Крыму в селе Ана-Юрт под Симферополем строят детский сад на 240 мест

20:38 23.06.2026
 
© Минстрой КрымаСтроительство детского сада
Строительство детского сада
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Детский сад на 240 мест появится в селе Ана-Юрт под Симферополем, готовность объекта составляет уже 20%. Об этом информирует пресс-служба минстроя Крыма.
"В Симферопольском районе продолжается строительство детского сада на 240 мест. Дошкольное учреждение возводят в селе Ана-Юрт. Готовность объекта – 20%", – сказано в сообщении.
В настоящее время строители работают над обустройством монолитного каркаса, монтируют опалубки и армируют перекрытия первого этажа, а также возводят газобетонные конструкции подвала. Кроме того, ведется устройство колодцев водоотведения и прокладка труб наружных сетей, а также монтаж системы водоснабжения.
В планах организовать в учреждении 13 групп общеразвивающей направленности: четыре группы для детей в возрасте от полутора до 3-х лет на 60 мест и девять групп для детей в возрасте 3-7 лет на 180 мест, уточнили в пресс-службе.
Объект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома.
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СимферопольНовости КрымаМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)Детский саддети
 
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