https://crimea.ria.ru/20260623/v-krymu-v-sele-pod-simferopolem-stroyat-detskiy-sad-1157104342.html
В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад
В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад
Детский сад на 240 мест появится в селе Ана-Юрт под Симферополем, готовность объекта составляет уже 20%. Об этом информирует пресс-служба минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T20:38
2026-06-23T20:38
2026-06-23T20:38
симферополь
новости крыма
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
детский сад
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157105394_0:236:1500:1080_1920x0_80_0_0_96d161f8a6ebc52bd25f02215d237276.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Детский сад на 240 мест появится в селе Ана-Юрт под Симферополем, готовность объекта составляет уже 20%. Об этом информирует пресс-служба минстроя Крыма.В настоящее время строители работают над обустройством монолитного каркаса, монтируют опалубки и армируют перекрытия первого этажа, а также возводят газобетонные конструкции подвала. Кроме того, ведется устройство колодцев водоотведения и прокладка труб наружных сетей, а также монтаж системы водоснабжения.В планах организовать в учреждении 13 групп общеразвивающей направленности: четыре группы для детей в возрасте от полутора до 3-х лет на 60 мест и девять групп для детей в возрасте 3-7 лет на 180 мест, уточнили в пресс-службе.Объект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надежные опоры и мощные светильники устанавливают на улицах СимферополяТоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 годуВ Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157105394_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_24be1eeaf044b956aba93626fee97b34.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), детский сад, дети
В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад
В Крыму в селе Ана-Юрт под Симферополем строят детский сад на 240 мест
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Детский сад на 240 мест появится в селе Ана-Юрт под Симферополем, готовность объекта составляет уже 20%. Об этом информирует пресс-служба минстроя Крыма.
"В Симферопольском районе продолжается строительство детского сада на 240 мест. Дошкольное учреждение возводят в селе Ана-Юрт. Готовность объекта – 20%", – сказано в сообщении.
В настоящее время строители работают над обустройством монолитного каркаса, монтируют опалубки и армируют перекрытия первого этажа, а также возводят газобетонные конструкции подвала. Кроме того, ведется устройство колодцев водоотведения и прокладка труб наружных сетей, а также монтаж системы водоснабжения.
В планах организовать в учреждении 13 групп общеразвивающей направленности: четыре группы для детей в возрасте от полутора до 3-х лет на 60 мест и девять групп для детей в возрасте 3-7 лет на 180 мест, уточнили в пресс-службе.
Объект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Ранее сообщалось
, что в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: