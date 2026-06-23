Рейтинг@Mail.ru
В Крыму работает ПВО - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260623/v-krymu-rabotaet-pvo-1157049509.html
В Крыму работает ПВО
В Крыму работает ПВО - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Крыму работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T23:40
2026-06-23T23:40
срочные новости крыма
крым
севастополь
новости севастополя
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156214035_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a1d48ba4c583a21adaa161eb0d7f53f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156214035_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a550612ec17429a8988228f7a23cdc8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
В Крыму работает ПВО

В Крыму работает ПВО

23:40 23.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Срочные новости КрымаКрымСевастопольНовости СевастополяГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Атмосферный фронтальный раздел в Крыму: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 24 июня
23:40В Крыму работает ПВО
22:30Ответ России на угрозы и ситуация с продуктами в Крыму и Севастополе: главное за день
22:03Крымский мост: обстановка на объекте вечером 23 июня
21:43Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнение
21:31Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп
21:18В Севастополе стартовала уборка черешни – сколько планируют собрать
21:04Новости Крыма: 31 беспилотник ВСУ сбит над полуостровом и еще семью регионами РФ
20:48Российская медицина в этом году получит 230 тысяч молодых специалистов
20:38В Крыму в селе под Симферополем строят детский сад
20:30Президентский полк ФСО России удостоен ордена Жукова
20:24В России вырос уровень трудоустройства выпускников
20:05Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчина
19:47В Крыму 24 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи
19:31Трехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области
19:10Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
18:48Уникальный и научный: 215 лет Никитскому ботаническому саду
18:28Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней
18:10Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы
Лента новостейМолния