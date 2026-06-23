https://crimea.ria.ru/20260623/v-krymu-24-iyunya-vse-poezda-tavriya-budut-zakanchivat-i-nachinat-put-v-kerchi-1157114392.html

В Крыму 24 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи

В Крыму 24 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи - РИА Новости Крым, 23.06.2026

В Крыму 24 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи

В среду, 24 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. Об этом информирует компания-перевозчик "Гранд... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T19:47

2026-06-23T19:47

2026-06-23T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В среду, 24 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. Об этом информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Автобусы будут находиться на привокзальной площади. Также можно прибыть к поезду самостоятельно.Расписание всех поездов из Крыма на 24 июня:№8/7 Севастополь – Санкт-Петербург отправление из Керчи в 23:10. Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:30. Бахчисарай в 16:30; Симферополь в 17:30; Владиславовка в 19:30; Семь Колодезей в 20:30; Багерово в 21.30; Прибытие в Керчь – 22:30.№17/18 Симферополь – Москва отправление из Керчи в 18:57. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 15:00; Владиславовка в 16:30; Семь Колодезей в 17:00; Прибытие в Керчь – 18:00.№25/26 Симферополь – Минеральные Воды отправление из Керчи в 20:54. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 16:00. Владиславовка в 18:00; Семь Колодезей в 18:30; Прибытие в Керчь – 19:30.№27/28 Симферополь – Москва отправление из Керчи в 21:55. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 18:00; Владиславовка в 20:00; Семь Колодезей в 20:30; Прибытие в Керчь – в 21:20.№68/67 Симферополь – Москва отправление из Керчи в 23:20. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 19:00. Владиславовка в 21:00; Прибытие в Керчь – 22:30.№91/92 Севастополь – Москва отправление из Керчи в 21:40. Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:00. Бахчисарай в 15:45; Симферополь в 16:30; Владиславовка в 18:30; Семь Колодезей в 19:00; Багерово в 20:00; Прибытие в Керчь – 20:30.№98/97 Симферополь – Москва отправление из Керчи в 07:40. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 02:50. Владиславовка в 04:50; Семь Колодезей в 05:45; Прибытие в Керчь – 06:41.№142/141 Симферополь – Пермь, отправление из Керчи в 08:25. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 03:05. Владиславовка в 05:05У; Семь Колодезей в 06:00; Багерово в 07.10; Прибытие в Керчь – 07:39.№174/173 Евпатория – Москва, отправление из Керчи в 04:15. Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 21:10. Саки в 21:50; Владиславовка в 00:40; Семь Колодезей в 01:35; Багерово в 02.45; Прибытие в Керчь – 03:16.№179/180 Симферополь – Санкт-Петербург, отправление из Керчи в 21:19. Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 14:00. Саки в 14:40; Симферополь в 17:00; Владиславовка в 19:00; Семь Колодезей в 19:30; Багерово в 20:15; Прибытие в Керчь – 20:40.№315/316 Симферополь – Адлер, отправление из Керчи в 20:27. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 16:00. Владиславовка в 17:50; Семь Колодезей в 18:20; Багерово в 19:15; Прибытие в Керчь – 19:50.№473/474 Симферополь – Смоленск, отправление из Керчи в 19:42. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 14:00. Владиславовка в 16:00; Семь Колодезей в 17:00; Багерово в 18:00; Прибытие в Керчь – 18:50.При этом расписание автобусов от Керчи в Крым осталось неизменным, добавили в компании.Посадка в пассажирские автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций. Также добраться до места посадки в поезд можно самостоятельно, обозначили в компании.Ранее во вторник сообщалось, что 24, 25, 26 и 27 июня поезда № 008 и № 068 отправятся из Керчи раньше графика.Также сообщалось, что в Крыму восстановили движение электричек на участке Остряково – Яркая.В график движения крымских поездов "Таврия" внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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