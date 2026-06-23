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В Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США
В Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США
У России и США есть понимание о необходимости возобновления диалога по украинскому урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на "полях"... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T10:52
2026-06-23T10:52
2026-06-23T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. У России и США есть понимание о необходимости возобновления диалога по украинскому урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на "полях" XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", отвечая на вопрос о возобновлении переговоров между странами.В то же время даты поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы, добавил он.В ходе выступления на "Примаковских чтениях" Ушаков отметил, что страны Европы в ходе недавнего саммита G7 во французском Эвиане делали все, чтобы Запад вновь консолидировано выступил за продолжение конфликта "до последнего украинца", чтобы договоренности Анкориджа были забыты.В начале июня спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал скорый визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.Профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что визит Уиткоффа и Кушнера не отразится на положении дел с Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп встретился с ЗеленскимНа саммите G7 будет решаться вопрос о войне Запада с Россией в ближайшие годы – экспертКогда закончится СВО
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юрий ушаков, россия, сша, переговоры, политика, новости
В Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США
У России и США есть понимание о необходимости возобновления диалога – Ушаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. У России и США есть понимание о необходимости возобновления диалога по украинскому урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на "полях" XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", отвечая на вопрос о возобновлении переговоров между странами.
"Понимания - они есть, насчет того, что эти контакты нужны", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
В то же время даты поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы, добавил он.
В ходе выступления на "Примаковских чтениях" Ушаков отметил, что страны Европы в ходе недавнего саммита G7 во французском Эвиане делали все, чтобы Запад вновь консолидировано выступил за продолжение конфликта "до последнего украинца", чтобы договоренности Анкориджа были забыты.
В начале июня спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал
скорый визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.
Профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал мнение
, что визит Уиткоффа и Кушнера не отразится на положении дел с Украиной.
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